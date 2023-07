Deniz Aziret wird internationaler Pokalsieger beim Creti–Cup

Beim Creti–Cup in Reutlingen nahmen vier Sportler der Abteilung Taekwondo der TSG Hofherrnweiler–Unterrombach teil. Insgesamt waren 354 Athleten für das Vollkontakt Wettkampfturnier gemeldet.

Verzögerung von fast drei Stunden

Das Turnier begann für die Sportler zunächst mit einer Verzögerung von fast drei Stunden. Grund war das Fehlen der reservierten und für das Turnier notwendigen Sanitätskräfte mit Rettungswagen. Für die Wettkämpfer bedeutete dies eine strapaziöse Wartezeit in einer vollen Halle bei hohen Innen– und Außentemperaturen. Dank ehrenamtlichem Einsatz konnte das Turnier dann letztendlich beginnen. Durch eine Straffung des Turnierablaufs gelang es den Organisatoren, einen Teil der Verzögerungen auszugleichen.

Platz drei für Emma Leinfelder

Als Erstes für die TSG ging Emma Leinfelder an den Start. Sie verlor die erste Runde mit 11:18 Punkten. Auch in der zweiten Runde konnte sich Emma Leinfelder gegen ihre starke Gegnerin nicht durchsetzen und verlor den Kampf. Trotzdem erzielte sie einen guten dritten Platz. Des Weiteren hatte die TSG–Nachwuchskämpferin die Gelegenheit, mehr Turniererfahrung zu sammeln.

Weitere Medaillen für die TSG

Miriam Tretter trat auf ihrem zweiten Turnier in der höheren Leistungsklasse des olympischen Taekwondos (LK1, Blau– bis Schwarzgurt) an. Ein großer Schritt für die Athleten. Miriam Tretter musste gegen Sahara–Su Cosgun, einer Kämpferin mit internationaler Erfahrung vom Verein KSC Leopard Nürnberg antreten. Miriam Tretter konnte in der ersten und zweiten Runde gut dagegenhalten, am Ende reichte es aber nicht zum Sieg. Miriam Tretter unterlag knapp und sicherte sich verdient die Silbermedaille.

Rainer Braun trat ebenfalls in der LK1 an. Er ist bereits ein erfahrener Wettkämpfer, da er schon an mehreren Turnieren Platzierungen erzielen konnte. Die erste Runde verlor Rainer Braun, obwohl er zunächst vorne lag, sehr unglücklich in den letzten Sekunden. In der zweiten Runde konnte Rainer Braun das Blatt nicht mehr wenden und belegte am Ende Rang zwei.

Ein krönender Abschluss

Den krönenden Abschluss für die TSG Hofherrnweiler–Unterrombach erzielte der erfahrene Taekwondo–Athlet Deniz Aziret. Im ersten Kampf entschied Deniz Aziret die erste Runde mit einem sehr offensiven Kampf bis zur letzten Sekunde für sich. In der zweiten Runde schaffte er es, seinen Gegner zu kontrollieren und souverän die notwendigen Punkte für den Sieg zu holen. Im zweiten Kampf war Deniz Aziret seinem Gegner deutlich überlegen und konnte beide Runden mit großem Abstand für sich entscheiden. Er holte Gold für die TSG Hofherrnweiler auf einem internationalen Turnier.

„Ich bin mit den Leistungen unserer Sportler sehr zufrieden. Wir haben einen richtig guten Leistungsstand in unserer Abteilung. Unser Ziel im Bereich Wettkampf (Vollkontakt) ist es, unsere Sportler optimal zu fördern. Spaß am Sport, Erfahrungen sammeln und uns einzeln und als Team zu entwickeln, sind das Konzept für unseren Erfolg. Wir sind auf einem guten Weg“, fasst Rainer Braun, Trainer, Coach und Sportler der TSG, die Turnierergebnisse zusammen.