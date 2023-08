Den Gegner bloß nicht ins Spiel kommen lassen

Ein Blick auf die Statistik zeigt, den VfR Aalen erwartet an diesem Dienstag (19 Uhr) im Bruchwegstadion eine echt schwierige Aufgabe. Denn gegen die U23 des Bundesligisten Mainz 05 hat der VfR in bislang sieben Duellen in der Regionalliga Südwest erst einmal einen Sieg eingefahren. Im letzten Spiel gegen Mainz II verlor Aalen mit 1:4. Hoffnung macht allerdings der aktuelle Höhenflug der Aalener zum Saisonstart. Ungeschlagen und mit acht Punkten auf dem Konto reist das Team von Tobias Cramer nach Rheinland–Pfalz.

Vier Spiele, vier Punkte. Das ist sicher nicht ganz die Ausbeute, die man sich am Mainzer Bruchwegstadion zum Saisonstart vorgestellt hat. Zudem verlor die Mannschaft zuletzt gegen den Aufsteiger Stuttgarter Kickers mit 1:4. „Ein sehr lehrreiches Spiel für uns als U23“, hatte Cheftrainer Jan Siewert gesehen: „Das ist die manchmal harte Realität der Regionalliga Südwest. Entscheidend war, dass wir in den wichtigen Zweikampfsituationen nicht erfolgreich genug waren und den Ball, wenn wir ihn mal in Ruhe hatten, zu schnell wieder hergegeben haben. Das Momentum lag in vielen Momenten auch nicht auf unserer Seite.“

Dabei hatte der Bundesliga–Nachwuchs zuletzt gegen Steinbach einen überzeugenden 3:0–Heimsieg gefeiert. An Spieltag eins reichte es zu einem 1:1 gegen die TSG Balingen. Da kommt der VfR Aalen — zumindest laut Statistik — gerade zur rechten Zeit. „Es ist eine Englische Woche. Da ist es immer schwierig, die richtige Balance zwischen Belastung und Entspannung zu finden“, sagt VfR–Trainer Tobias Cramer. Verzichten muss der Coach an diesem Dienstag nur auf Alessandro Abruscia (krank). Daher steht eines jetzt schon fest: Es wird keine Veränderung in der Startelf geben. Warum auch? Bislang läuft es in Aalen schließlich mehr als nur nach Plan. Acht Punkte aus drei Spielen und Platz drei in der Liga — eine schöne Momentaufnahme. „Es gibt keinen Grund, zu wechseln. Die Mannschaft präsentiert sich sehr stabil und dann sollte man diese Stabilität nicht unnötig in Unruhe versetzen.“ Für die Spieler, die auf der Bank sitzen, heißt es also weiter hart arbeiten und auf die mögliche Chance zu hoffen. „Wie die Mainzer Mannschaft aussehen wird, das kann ich nicht sagen.“ Es sei eben eine U23–Mannschaft und da ist eben immer die Frage, gibt es Verstärkung aus der Bundesligamannschaft, die bekanntlich am Wochenende gegen Eintracht Frankfurt 1:1 gespielt hat.

„Wir lassen uns überraschen“, sagt Cramer, der mit einer Systemumstellung der Mainzer rechnet. „Da müssen wir flexibel darauf reagieren.“ Wichtig wird allerdings als Lehre aus dem 1:4 in der vergangenen Runde sein, „das fußballerische Momentum zu unterbinden“. Sprich: die junge und hungrige Mannschaft eben nicht in ihr Offensivspiel kommen lassen. „Wenn man sie spielen lässt, dann kann man auch mal mit vier Stück nach Hause fahren.“ Eine Erfahrung, die die Aalener nicht noch einmal erleben möchten. Schon gar nicht unter diesen Vorzeichen. Denn in dieser Saison geht der VfR aus Aalen mit Selbstvertrauen ins Duell. „Wir müssen eine gute Balance zwischen guter Abwehrarbeit und gutem Offensivspiel finden.“ Wie es gehen kann, das haben die Aalener nicht zuletzt im Heimspiel gegen Hessen Kassel (1:1) gezeigt. „Man muss die individuelle Klasse aus dem Spiel nehmen und das kann man nur über das Kollektiv“, sagt Cramer klipp und klar: „Primäres Ziel wird sein, die Null zu halten.“

Wenn das gelingt, dann könnte der VfR Aalen auch am fünften Spieltag der noch jungen Saison ungeschlagen bleiben. „Es ist eine andere Saison, eine andere Grundvoraussetzung. Wir haben uns eine sehr gute Ausgangsposition geschaffen, nach vier Spielen.“ Daher geht der Coach eben von einem völlig anderen Spiel aus und hofft endlich mal wieder etwas Zählbares aus Mainz entführen zu können.