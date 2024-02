Um kurz vor 15 Uhr an diesem Samstagnachmittag sind Tausende Richtung Aalener Bahnhof gezogen - von rund 7000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sprechen die Verantwortlich hinterher.

Das Aalener „Bündnis Aufstehen gegen Rassismus“ hat zu einer Demonstration und Kundgebung gegen rechts und für Demokratie aufgerufen. Einer der Hauptorganisatoren, Christian Zeeb von der DGB Südostwürttemberg, traute seinen Augen nicht.

Damit hat sich die Anzahl im Vergleich zu vergangener Woche, als eine ähnliche Veranstaltung auf dem Johannisplatz in Schwäbisch Gmünd, vom Gmünder Bündnis organisiert, verdoppelt.

Demozug startet gegen 15 Uhr vom Aalener Bahnhof

Der Demozug Richtung Aalener Rathaus brach um etwa 15.05 Uhr auf. Um 15.20 Uhr waren immer noch nicht alle vom Startplatz losgekommen. Unter den zahlreichen Menschen waren unter anderem Alt-OB Ulrich Pfeifle, der gemeinsam mit einem seiner Nachfolger, dem aktuellen Oberbürgermeister Frederick Brütting, ein Plakat mit der Aufschrift „Für Demokratie und Vielfalt - Nie wieder ist jetzt!“ in den Händen hielt.

Ebenfalls anwesend war der ehemalige Landrat Klaus Pavel sowie der aktuelle, Joachim Bläse, der unter anderem beim Sprechchor „Nie wieder Faschismus“ mitsang. Er hatte wie schon in Gmünd den Veranstaltern versprochen, vor Ort sein zu wollen.

Applaus beim Ankommen des Zugs am Rathaus

Um 15.45 Uhr etwa erreichte der Demozug, angeführt von Vertretern des afrikanischen Kulturvereins, die eifrig trommelten, den Marktplatz. Zeeb begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die schon an der Bühne vor dem Rathaus warteten, berichtete, wie viele doch teilnehmen - was Applaus nach sich zog. „Ganz Aalen ist hier, die ganze Ostalb ist hier. Mich freut dieser Anblick sehr, dass so viele Menschen für unser gemeinsames Ziel auf die Straße gehen. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich“, sagte Zeeb dann auf der Bühne sichtlich berührt.

Christian Zeeb ist von der Resonanz auf der Kundgebung gegen rechts überwältigt gewesen. (Foto: Timo Lämmerhirt )

Mit ernster Stimme fügte er an: „Der Grund ist allerdings ein sehr ernster. Wir erleben zurzeit einen Ruck an Rechtsextremismus, der nicht mehr zu übersehen ist.“ Dann heizte er zum Start der Mengen ein. „Wir brauchen keine Faschos mehr in diesem Land, deswegen ruft alle mit: Nie wieder Faschismus!“ Die Menge folgte dem Aufruf. Zahlreiche Plakate wurden in die Höhe gestreckt, in einigen steckte sehr viel Arbeit, was verdeutlicht, wie wichtig diese Kundgebung und dieses deutliche Bekenntnis gegen rechts für viele ist.

Über eine Million Menschen sind schon gegen rechts auf die Straße gegangen. Brütting: Nie wieder ist jetzt!

„Über eine Million Menschen sind in Deutschland gegen Rechtsextremismus und für Demokratie auf die Straße gegangen, nicht nur in den großen Städten, heute auch in Aalen - und das tut richtig gut. Wir spüren, dass wir nicht alleine sind mit unseren Gefühlen, auch mit manchen Ängsten, nicht mit der Wut. Es tut gut, heute zusammenzustehen“, begann Brütting seine Rede.

Er erinnerte an Sophie Scholl, einer der wohl bekanntesten Widerstandskämpferinnen zu Zeit des Nationalsozialismus. „Wir stehen zusammen für Demokratie und Vielfalt, wir stehen für Respekt und die Achtung der Menschenrechte. Wir stehen hier aus Solidarität zu unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern und zum Schutz unseres Grundgesetzes. Wir sind die Brandmauer gegen rechts. Nie wieder ist genau jetzt“, brüllte Brütting überzeugt ins Mikrofon.

Beiträge aus ganz unterschiedlichen

Bereichen der Aalener Gesellschaft

Ebenfalls auf der Bühen war Heike Madan, Kreisvorsitzende DGB, Kreisverband Ostalb, Anne und Leni Klöcker vom Klimaentscheid Aalen und Fridays for Future. Mithat Basaran sprach vertretend für den Integrationsausschuss, katholische und evangelische Kirche waren vor Ort. Tonio Kleinknecht, Intendant des Theaters der Stadt Aalen schleppte nicht nur die Lautsprecherboxen vom Bahnhof Richtung Aalener Rathaus, er sprach auch zur Menge. Viele weitere solidarisierten sich und zwischendrin gab es immer wieder Musikstücke von Musikern der Region, die sich spontan zusammengeschlossen hatten, um musikalisch ihren Beitrag gegen rechts zu symbolisieren.

Die Verantwortlichen um Christian Zeeb waren begeistert von der Resonanz und können sich fast schon freuen: Am kommenden Samstag wird eine weitere Demonstration samt Kundgebung stattfinden, diesmal in Heidenheim - dort geht es um „5 vor 12“ los.