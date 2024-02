In den vergangenen Wochen sind bundesweit immer mehr Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen Rechtsradikalismus und für die Demokratie zu demonstrieren. Am vergangenen Wochenende haben diese Kundgebungen auch den Ostalbkreis erreicht. In Schwäbisch Gmünd sind es am Ende 3500 Menschen gewesen, die auf den Johannisplatz gekommen waren.

Demozug wandert um 15 Uhr Richtung Aalener Rathaus

An diesem Wochenende hat das Aalener „Bündnis Aufstehen gegen Rassismus“ ebenfalls aufgerufen, sich zu versammeln. Um 15 Uhr geht es am Bahnhof los mit einem Demozug Richtung Rathaus. Am 10. Februar wird in Heidenheim weiter demonstriert. Die Proteste richten sich auch immer intensiver gegen die AfD, die Demonstrantinnen und Demonstranten halten mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg.

Christian Zeeb von der DGB

mit deutlichen Worten an die AfD

So auch nicht Christian Zeeb von der DGB Südostwürttemberg, der sowohl in Gmünd als auch in Aalen zu den Organisatoren der Kundgebungen gehört. Gegenüber der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ sagte Zeeb deutlich: „Man muss die AfD als das benennen, was sie ist: als rechtsextreme Partei. In der Partei sind waschechte Nazis, die per Gerichtsbeschluss Nazis genannt werden dürfen, siehe Björn Höcke“. Wir wollten wissen, was der AfD-Kreisverband Ostalb von solchen Aussagen hält und wie er die vielen Proteste sieht, die sich immer deutlicher gegen die Partei richten.

AfD-Kreisverband Ostalb äußert sich auf Nachfrage

Auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf-und Jagst-Zeitung“ hat sich die AfD Ostalb nun schriftlich geäußert. Stein des Anstoßes all der Proteste und Demonstrationen bundesweit ist die Berichterstattung des Medienhauses Correctiv über ein Treffen Rechtsextremer in Potsdam, an dem auch AfD-Mitglieder teilgenommen hatten. Der Begriff „Remigration“ sorgte in vielen Teilen der Bevölkerung für Entsetzen. Dazu der Kreisverband Ostalb: „Der in den Medien hinzu gedichtete Verschwörungs- und Konferenzcharakter ist am Ende haltlos. Dass ´Pläne zur Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland diskutiert wurden´, entstammt einzig und alleine der Feder des teilweise staatsfinanzierten ´Recherche-netzwerks Correctiv´. Die Veröffentlichungen des Netzwerks nennt der Kreisverband Ostalb dazu „Desinformationskampagne“. Zudem wies der Kreisverband darauf hin, dass bei diesem Treffen nicht über Deportationen gesprochen worden sei. „Hier wird mit Lug und Trug versucht, unsere Partei zu beschädigen“, sagt der Kreisverband der AfD.

„Kein Wunder, dass sich die Menschen versammeln“

Zur Tatsache, dass die Bürgerinnen und Bürger nun vermehrt und explizit gegen die Partei demonstrieren, äußert sich der Kreisverband wie folgt: „Wenn fast ausnahmslos alle staatlichen Institutionen, der Kulturbetrieb, Personen des öffentlichen Lebens, Parteien, die Medien, Wirtschaftsakteure und weitere Organisationen gemeinsam gegen die AfD aufrufen, dann ist es am Ende nicht verwunderlich, dass sich Menschen auf der Straße versammeln.“ Zahlreiche Anti-AfD-Plakate sind auch bei der Kundgebung in Schwäbisch Gmünd zu sehen gewesen. Die Organisatoren vom „Bündnis Aufstehen gegen Rassismus“ nennt der Kreisverband „staatlich finanzierte Linksradikale“, die von der Regierung auf die Straße geschickt würden, „um gegen die Opposition, die AfD, zu demonstrieren“ - und dies sei „obskur“. Dass die AfD in den Umfragen an Zustimung verlieren werde, das glaubt der Kreisverband Ostalb derweil nicht. „Der Begriff der Remigration, unsere Antwort auf die gescheiterte Migrationspolitik der Altparteien, ist derzeit in aller Munde. Auch unsere starken Umfragewerte sind deutschlandweit weitestgehend stabil geblieben.“

AfD sieht sich gut gerüstet -

Demonstrationen laufen weiter

Es ist nicht anzunehmen, dass sich Verantwortliche oder Mitglieder der Partei bei den Demonstrationen blicken lassen. Auf die Nachfrage, ob eigene Veranstaltungen geplant seien, ob anderweitig reagiert werde, heißt es in dem Schreiben: „Wir werden uns an diesem orchestrierten Schauspiel gegen unsere Partei nicht beteiligen. Stattdessen setzen wir unsere bisherige Arbeit, welche uns starke Umfragewerte und Wahlergebnisse, sowie einen massiven Mitgliederzuwachs - auch auf der Ostalb - beschert hat, unbeirrt fort.“ Genauso werden Zeeb und die Bündnisse ihre Arbeit fortsetzen, zunächst an diesem Samstag in Aalen, eine Woche später dann in Heidenheim. Sicher ist bereits: Es werden wieder deutliche Worte gefunden werden - auch gegen die AfD.