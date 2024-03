Aalen

Demokratiebildung im Austausch mit spanischen Gästen

Aalen / Lesedauer: 1 min

Die Gruppe bei einem Besuch im Rathaus. (Foto: Schule )

Sich innerhalb Europas näherzukommen, sich über europäische Werte auszutauschen und dabei den Wert der Demokratie zu erkennen - all das sind Ziele des aktuell laufenden Erasmus+-Projekts am Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen. Während des Besuchs einer spanischen Schülergruppe aus Callosa de Segura setzten sich die Teilnehmer des Austauschprogramms bei Exkursionen und Aktivitäten in der Schule intensiv mit diesen Themen des Projekts auseinander und schlossen dabei enge Freundschaften, wie es in einer Mitteilung des Gymnasiums heißt.