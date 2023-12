„Ich bin heute auf Krawall gebürstet“: Landrat Joachim Bläse hat in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses des Kreistags aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht.

Auf die Palme gebracht hatte ihn zum einen die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die dem Kreis die rote Laterne beim Thema Schulsozialarbeit verliehen hat - aus Bläses Sicht zu Unrecht. Zum anderen ärgerte er sich im Zusammenhang mit der Diskussion um Kürzungen beim Bürgergeld über die Bundespolitik.

Doch zuerst zur GEW: Die Bildungsgewerkschaft hat ein Rechtsgutachten zur Schulsozialarbeit vorgestellt. Landesvorsitzende Monika Stein forderte einen flächendeckenden Ausbau der Schulsozialarbeit und schlug einen Stufenplan vor, in dem jährlich 100 neue Stellen entstehen. Bei einer Pressekonferenz in Stuttgart sagte sie, an 89 Prozent der Gymnasien in Baden-Württemberg gebe es Schulsozialarbeit, aber nur an gut 55 Prozent der Grundschulen. Während in Heidelberg alle Schüler Angebote der Schulsozialarbeit nutzen könnten, seien es im Ostalbkreis nur 42 Prozent der Schulen.

Bei Bläse kam diese Aussage gar nicht gut an, wie er im Ausschuss deutlich machte. Als der Ostalbkreis mit der Schulsozialarbeit angefangen habe, habe man solche Schulen als Brennpunktschulen gebrandmarkt. „Und jetzt werden wir als Idioten dargestellt.“ Dabei sei es doch nicht Sinn der Sache, jeder Schule außer einem Hausmeister auch einen Sozialarbeiter zu geben. Es sei doch gut, wenn man es ohne eine solche Stelle schaffe, und es wäre nett, wenn man anerkennen würde, dass es Strukturen gebe, in denen man es ohne Schulsozialarbeiter schaffe. „Da habe ich so einen Hals“, ereiferte sich der Landrat.

Einmal in Fahrt, knöpfte er sich auch die Bundespolitik vor, wo die Parteien seiner Ansicht nach keine Ahnung haben. Im vergangenen Jahr habe man erst am 17. Dezember einen Kompromiss zum Bürgergeld geschlossen, dessen Auszahlung bereits am 1. Januar beginnen sollte. Und jetzt diskutiere man über die Höhe des Bürgergeldes und sei vollkommen überrascht, dass die Bescheide bereits bei den Betroffenen seien. „Die sind so was von weit weg von der Basis“, leerte Bläse seinen Kropf.

Der Wutausbruch erfolgte im Rahmen der Diskussion über den Haushaltsplanentwurf für den Sozialbereich, den einleitend Sozialdezernentin Julia Urtel vorstellte. Er hat ein Volumen von knapp 367 Millionen Euro. Der Zuschussbedarf für die Leistungen der Bereiche Sozialhilfe, Eingliederungshilfe, Jobcenter, Asylbewerberleistungsgesetz, Kriegsopferfürsorge, Krankenhilfe nach dem Lastenausgleichgesetz, Landesblindenhilfe und Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinderzuschlags- und Wohngeldempfänger beläuft sich auf rund 119 Millionen gegenüber bisher 102 Millionen Euro.

Manfred Fischer (CDU) sprach von dramatischen Steigerungen und sagte, seine Fraktion, die eine um 0,5 Prozentpunkte niedrigere Kreisumlage als die Verwaltung anstrebt, was 3,4 Millionen Euro Einnahmeausfall bedeutet, wolle keine Kürzungen mit dem Rasenmäher. Vielmehr müsse man gezielt nach Schwerpunkten für Kürzungen suchen. Daher hat der Bildungs- und Finanzausschuss des Kreistags, wie der Landrat ergänzte, vier Arbeitsgruppen eingesetzt, die in den Bereichen Soziales, Öffentlicher Personenverkehr und Schülerverkehr, Kliniken sowie Personal und Aufgabenkritik nach Einsparmöglichkeiten suchen sollen.

Dr. Rolf Siedler (Grüne) warnte davor, nur die Kosten zu sehen. Es gehe um Menschen, die Hilfe bräuchten, und da sei das Bundesteilhabegesetz ein Riesenfortschritt, der für Behinderte Teilhabe und Lebensqualität bedeute.

Bernhard Richter (SPD) sagte, es werde gerne dort gespart, wo die Menschen ohne Lobby seien, wie es der Bundesfinanzminister gerade versuche. „Wir wollen es besser machen.“ Denn hier gehe es um Menschen, die Sicherung und Begleitung bräuchten. „Daher sollten wir nicht über Soziallasten jammern, sondern dafür dankbar sein, dass dies ein Schwerpunkt auf der Ostalb ist.“

Josef Bühler (Freie Wähler) stellte die rhetorische Frage, wie die Gesellschaft wohl aussähe, gäbe es die Leistungen des Kreises nicht. Dass es sie gebe, zeige, wie die Gesellschaft mit denen umgehe, die Hilfe brauchen. Aber die Entwicklung und die Steigerungen seien beängstigend und eine Wende sei nicht in Sicht.

Angesichts leerer Kassen denke niemand ans Sparen, monierte Susanne Mützel (AfD). „Ich hätte Kürzungen erwartet. Aber da denkt wohl keiner daran.“ Ein Dorn im Auge war ihr der Kreisjugendring. Der sei politisch nicht neutral und sollte kein Steuergeld bekommen. „Und erst recht nicht noch mehr.“