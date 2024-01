Dekan Drescher: „Die aktuelle Entwicklung zeigt, wie wichtig Erinnerung ist“

Es war ein leiser Abend mit Musik und starken Texten: In der Stadtkirche haben zahlreiche Aalenerinnen und Aalener der Opfer des Holocausts gedacht. 1996 hatte der damalige Bundespräsident Roman Herzog der 27. Januar, den Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, zum Gedenktag gemacht.

Dekan Ralf Drescher stellte schnell den Bezug zu aktuellen Entwicklungen her: „Wir dürfen kein Land sein, in dem die ,Höckes’ das Sagen haben. Das wäre ein Schlag ins Gesicht der deutschen Seele.“ Die Entwicklungen zeigen Dreschers Meinung nach, wie wichtig es ist, sich immer wieder zu erinnern, was Deutsche verbrochen haben: „Die Erinnerung darf nicht enden. Neben Klezmer-Musik von Thomas Haller (Orgel) und Hans Peter Blanck (Klarinette) kämpften Texte von Karl Kraus (von 1934) und Hannah Arendt (von 1943 und 1951), vorgelesen von Rüdiger Walter, Tina Brüggemann und Tonio Kleinknecht gegen das Vergessen an. Besonders beeindruckend und aktuell war der Text, den der diesmal neunköpfige Bürgerchor des Stadttheaters vortrug: „Wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt in 17 Schritten“, geschrieben im November 2023 von der israelischen Autorin Maya Arad Yasur, ganz unter dem Eindruck der Hamas-Greueltaten. Jeder Schritt endet mit dem Satz: „Auch auf der anderen Seite der Grenze wohnen Mütter.“

Demonstrationszug gegen Rechts: Samstag, 3. Februar, um 15 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz (Abschlusskundgebung: 15.30 Uhr vor dem Rathaus).