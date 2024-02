Am Samstag ist es so weit, dann steht für Fußball-Regionalligist VfR Aalen das erste Pflichtspiel des Jahres an. Gegner in der heimischen Centus Arena wird der 1. FSV Mainz 05 II sein. Spielbeginn ist um 14 Uhr.

Markus Pflanz ist sehr gut aufgenommen worden

Seit mittlerweile sechs Wochen bereitet der neue VfR-Trainer Markus Pflanz den VfR intensiv auf die restliche Rückrunde vor. Doch wie waren für ihn persönlich überhaupt die ersten Wochen bei seinem neuen Verein? „Sie waren durchweg positiv. Von der Mannschaft und vom Umfeld des VfR allgemein, wurde ich sehr gut aufgenommen. Sie haben es mir ziemlich leicht gemacht, dass ich mich möglichst schnell integrieren und mich wohlfühlen kann.“

Von Aalen hat der Trainer noch nicht viel gesehen

Von der Stadt Aalen selbst, konnte er sich bislang allerdings noch kein allzu großes Bild machen. „Obwohl ich nun schon seit sechs Wochen in Aalen bin, habe ich außer bei einem kurzen Einkauf noch nicht viel von der Stadt gesehen. Mein Alltag gestaltet sich eigentlich so, dass ich zu 100 Prozent alles dem Fußball unterordne.“ Da er derzeit den Fußball-Lehrer macht, führt ihn der Weg häufig nach Belgien. „Zurzeit habe ich leider einfach nicht die Zeit, mir Aalen mal genauer anzuschauen“, so Markus Pflanz.

Mannschaft ist sehr lernwillig

Mit der sechswöchigen Vorbereitung auf die anstehende restliche Rückrunde ist der 48-Jährige zufrieden. Dabei hatte er direkt zu Beginn festgestellt, dass die Mannschaft sehr lernwillig ist. „In jedem Training ist die Mannschaft bei 100 Prozent. Was die Motivation angeht, musste ich nicht mehr groß eingreifen. In den vergangenen sechs Wochen hat sie große Fortschritte gemacht, in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen.“ Im Fokus stand dabei das Spiel gegen den Ball: wie läuft man an, wie spielt man Pressing, was muss man beachten, um den Ball zu gewinnen - und was folgt dann? „Es war jetzt nicht unbedingt das Spiel, groß angelegt mit dem Ball“, erklärt Markus Pflanz.

Drei Siege in den Voerbeitungsspielen

In der Vorbereitung standen insgesamt sechs Testspiele an. Dabei gab es drei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Die Ergebnisse waren für Markus Pflanz allerdings nicht das Wichtigste. „Es ist natürlich schön, wenn man gewinnt. Für mich persönlich gilt aber immer: Erkenntnis vor Ergebnis.“ Direkt im ersten Testspiel gab es die einzige Niederlage. 2:3 stand es am Ende gegen Oberligist 1. CfR Pforzheim. „Dass wir in dem Spiel drei Gegentore kassiert hatten, war für mich eigentlich nicht allzu verwunderlich, am Ende der ersten harten Trainingswoche.“ Schritt für Schritt sei die Mannschaft im Laufe der Wochen dann immer stärker geworden, wie Markus Pflanz betont.

Im zweiten Test gab es ein deutliches 7:1 gegen Landesligist SpVgg Gröningen-Satteldorf. Es folgten drei weitere Tests gegen Oberligisten: 1:1 gegen den FSV Hollenbach, 1:0 gegen den 1. FC Normannia Gmünd und 5:3 gegen den TSV Essingen. Im letzten Spiel der Vorbereitung trennte man sich vom Bayern-Regionalligisten 1. FC Nürnberg II 1:1. „Am Samstag hab ich der Mannschaft vor dem Spiel gesagt, dass sie einen riesen Schritt gemacht hat. Persönlich hätte ich nicht gedacht, dass sie schon so weit ist. Das ist schon richtig gut. Ab Samstag gilt es dann, das was wir trainiert haben, in den Punktspielen umzusetzen.“

Für den VfR Aalen steht an diesem Samstag direkt ein richtungsweisendes Spiel an. Der 1. FSV Mainz 05 II wird zu Gast sein. Die Mainzer rangieren auf dem neunten Tabellenplatz, haben allerdings nur vier Punkte (30) mehr auf dem Konto als die Aalener. Auch bei den 05ern gab es dabei eine Veränderung auf der Trainerbank. Benjamin Hoffmann hat nun das Sagen an der Seitenlinie. „Er ist ein sehr guter Trainer, der mit der U19 von Borussia Dortmund schon Deutscher Meister wurde. Auch die U19 von Mainz 05 hat er schon trainiert. Den Großteil der Jungs wird er kennen. Eine zweite Mannschaft ist immer auch eine kleine Wundertüte. Ich schätze sie sehr spielstark ein. Sie wollen überwiegend über das Spielerische kommen wollen“, so Aalens Trainer Markus Pflanz.

Entwarnung bei Steffen Kienle

Auf den VfR wartet also direkt in der ersten Pflichtspielpartie des Jahres ein ordentlicher Härtetest. In diesem wird Stürmer Steffen Kienle allerdings nicht zur Verfügung stehen. Die gute Nachricht: Die Diagnose hat lediglich eine „Einblutung“ ergeben. Laut Markus Pflanz wolle man, auch mit Blick auf die restliche Saison, kein Risiko eingehen.