Das Welland begrüßt seine neue Hausärztin

In Zeiten, in denen Hausarztpraxen auf dem Land mangels Nachfolge ihre Pforte schließen, freuen sich die Einwohner des Wellands jetzt, wieder ärztlich versorgt zu werden. Mit einem Tag der offenen Tür wurde am Mittwochnachmittag die Eröffnung der Arztpraxis von Dr. Sandra Esber-Schimmel in der Ortsmitte von Dewangen gefeiert. Und der Andrang der Dewanger und Fachsenfelder war groß.

Ob die Parkplätze vor der neuen Praxis ausreichen? Diese Frage stellte sich so mancher, der hierher gekommen ist. Denn einen solchen zu finden, war wahrlich schwierig. Zahlreiche Dewanger, aber auch Fachsenfelder strömten hierher, um bei einem Rundgang zu erkunden, was aus den Räumlichkeiten des ehemaligen Getränkemarkts Bäuerle im Erdgeschoss des Gebäudes geworden ist. Innerhalb eines halben Jahres seien die Räumlichkeiten nach dem Erwerb der städtischen Wohnungsbau zu einer Hausarztpraxis umgebaut worden, freute sich der Geschäftsführer Michael Schäfer. Am Montag, 8. Januar, eröffnet diese offiziell ihre Pforten und sorge damit unter dem Motto „Feel Well“ und „Feel Welland“ wieder für eine medizinische Versorgung vor Ort, ergänzte Dr. Sandra Esber-Schimmel.

Dass Dewangen wieder einen Hausarzt bekommt, ist auch dem Engagement der Ortsvorsteherin Andrea Zeißler zu verdanken, die sich seit 2015 für einen solchen stark gemacht hat.