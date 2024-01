Zwar ist es draußen noch nicht wirklich vorfrühlingshaft – auch wenn die Prognosen fürs Wochenende nicht schlecht aussehen –, aber das Hauptaugenmerk am kommenden Wochenende richtet sich auf Open-Air-Veranstaltungen: Fasnachtsumzüge oder Demontrationen.

Wem’s zu kalt ist, dem bietet sich in den Hallen ein passendes Programm: Klassik, Theater oder auch Prunksitzungen. Eins ist sicher: In den Tipps unseres Veranstaltungsredakteurs Ansgar König findet sich für jeden Geschmack etwas.

Großer amerikanischer Klang aus New York

Freitag, 26. Januar, 20 Uhr, Stadthalle Aalen: „Brentano String Quartet“. Dem Konzert vorgeschaltet ist ein Einführungsvortrag um 19.15 Uhr. Großer amerikanischer Klang und Feinheit in jedem kleinsten musikalischen Detail: Das ist das „Brentano String Quartet“. Die außergewöhnlichen Programmkompositionen der renommierten New Yorker bieten ein Alleinstellungsmerkmal in der europäischen Kammermusikszene. Die „Brentanos“ gehören zu den besten Streichquartetten der Welt.

In Aalen gastiert das Ensemble mit einem Querschnitt seines Programms. Aufgeführt werden Werke von Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Bela Bartok und James MacMillan. Ab 19.15 Uhr hält der musikalische Geschäftsführer des Konzertrings Aalen, Norbert Locher, für das interessierte Publikum einen Einführungsvortrag, bei dem das besondere Augenmerk auf dem Werk des Komponisten Bela Bartok liegt.

Karten für das Konzert sind im Vorverkauf beim Musikhaus Musika, über reservix auf der Webseite des Konzertrings Aalen sowie an der Abendkasse in den Preiskategorien 23 Euro, 26 Euro und 29 Euro erhältlich.

Mahnwache am Fuchseck

Samstag, 27. Januar, 11 Uhr, Fuchseck Ellwangen: Das Friedensforum und das Aktionsbündnis Mahnwache veranstalten am Samstag, 27. Januar, dem Nationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, um 11 Uhr am Fuchseck in Ellwangen eine Kundgebung zum Thema „Für Demokratie und Vielfalt – Gegen Rechtsradikalismus“.

Es sprechen unter anderem Bärbel Mauch von der Geschäftsführung des DGB für Süddeutschland und zweite Vorsitzende des Flüchtlingsrats, SPD-Fraktionsvorsitzender Herbert Hieber, LEA-Leiter und Fraktionsvorsitzender der Grünen, Berthold Weiß, sowie Josef Baumann (Friedensforum) als Moderator. Musikalisch gestaltet wird die Veranstaltung durch das „Ninehome Trio“.

Weitere Demos und Kundgebungen: Schwäbisch Gmünd: 27. Januar, 10.30 Uhr, Rems-Galerie, anschließend Kundgebung auf dem Johannisplatz; Aalen: 3. Februar, 15 Uhr, Bahnhofsvorplatz, anschließend Kundgebung am Rathaus.

Narrenmesse in der Weststadt

Samstag, 27. Januar, 17.30 Uhr, Sankt-Thomas Kirche Unterrombach: Narrenmesse der Sauerbachnarren. Die Sauerbachnarren der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach laden am Samstag, 27. Januar, um 17.30 Uhr zur sechsten Narrenmesse in die Sankt-Thomas-Kirche in Unterrombach ein.

Vor der Narrenmesse marschieren die großen und kleinen Narren des Fanfarenzugs der Haugga-Narra aus Essingen, der „Sauerbach Pfitza“ sowie der Sauerbachnarren mit dem Elferrat und der Garde vom Gemeindehaus Sankt Ulrich zur Kirche.

Vor der Kirche warten dann die närrisch verkleideten Ministranten mit Pfarrer Dominique Nindjin, um gemeinsam in die Kirche einzuziehen. Musikalisch umrahmt wird die Messe vom Fanfarenzug der Haugga-Narra sowie dem „A-Chor-DE“, dem jungen Chor der Kirchengemeinde. Nach dem Gottesdienst besteht noch die Möglichkeit zu einem kleinen Umtrunk mit Imbiss im Gemeindehaus Sankt Ulrich.

Holocaust-Gedenktag in der Stadtkirche

Samstag, 27. Januar, 19 Uhr, Stadtkirche Aalen: Holocaust-Gedenktag. Die evangelische Kirchengemeinde Aalen lädt zusammen mit dem Theater der Stadt Aalen und der Arbeitsgruppe „Gegen Vergessen und für Demokratie“ zu einem Holocaust-Gedenktag am Samstag, 27. Januar, um 19 Uhr in die evangelische Stadtkirche ein.

Bundespräsident Roman Herzog hat im Jahr 1996 den 27. Januar in Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum nationalen Gedenktag ausgerufen: „Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen.“ Dekan Ralf Drescher wird durch die Gedenkfeier führen. Es werden Texte gelesen, die Rüdiger Walter bearbeitet hat.

Der Bürgerchor unter der Leitung von Tina Brüggemann wird den Zwischenruf in Wort und Lied: „Wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt in 17 Schritten“ von Maya Arad Yasur aufführen. Die musikalische Gestaltung übernehmen Kirchenmusikdirektor Thomas Haller (Orgel) und Hans Peter Blanck (Klarinette).

Prunksitzung der Bärenfanger

Samstag, 27. Januar, 19 Uhr, Sporthalle Unterkochen: Prunksitzung der Bärenfanger. Der Name Bärenfanger geht auf die Sage zurück, nach der vor vielen Jahren abends ein ungeheuer großer Hund in Unterkochens Wäldern gesehen wurde und Spaziergänger, die während dieser Zeit durch die Wälder wanderten, in Angst und Schrecken versetzt haben soll.

Wenn das keine schöne Geschichte für den Fasching ist. Am Wochenende haben die Unterkochener Bärenfanger einiges vor: Prunksitzung am Samstag um 19 Uhr in der Sporthalle Unterkochen, Faschingsumzug am Sonntag um 13.31 Uhr durch Unterkochens Straßen.

Sinfonieorchester begrüßt das neue Jahr

Sonntag, 28. Januar, 11 Uhr, Stadthalle Aalen: Neujahrskonzert des Aalener Sinfonieorchesters. Die Aalener Sinfoniker nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise über den großen Teich: Klassiker der amerikanischen Konzertliteratur stehen im Mittelpunkt des Neujahrskonzerts. Mit den fulminanten Blechbläserklängen zur „Fanfare for the common man“ von Aaron Copland beginnt das Konzert.

Ein „musikalisches Kaleidoskop Amerikas“ (Zitat George Gershwin) zeichnet die „Rhapsody in Blue“, 1924 von Gershwin komponiert. Die Pianistin Eufemia Manfredi spielt dabei den Solopart am Klavier. Die „Appalachian Spring Suite“ gehört zu den populärsten Werken des amerikanischen Komponisten Aron Copland. 1944 in Washington uraufgeführt, umfasst die Suite acht kurze, direkt aufeinander folgende Sätze.

Mit Leonard Bernsteins effektvoller Ouvertüre zur Operette „Candide“ findet das Neujahrskonzert des Aalener Sinfonieorchesters einen glanzvollen Schlusspunkt. Der Dirigent Manuel Töws leitet das Aalener Sinfonieorchester seit September.

Infos: www.aalener-sinfonieorchester.de. Der Eintritt ist frei.

Dernière von „Kleine Eheverbrechen“

Sonntag, 28. Januar, 19 Uhr, Altes Rathaus Aalen: Dernière von „Kleine Eheverbrechen“ am Aalener Stadttheater. Gilles (Arwid Klaws) und Lisa (Margarete Lamprecht) sind ein Paar ohne Kinder und scheinbar ohne Sorgen – bis Gilles bei einem Unfall sein Gedächtnis verliert. Als Lisa ihn nach einem Klinikaufenthalt zurück in die gemeinsame Wohnung bringt, stellt er alles infrage.

Ist sie wirklich seine Frau, das wundervolle Bild, das sie von ihm zeichnet, wirklich er? Lustvoll und pointenreich ringen die beiden um Sicherheit, als der Abend eine sehr überraschende Wendung nimmt. Regie führt Tina Brüggemann.

Infos: www.theateraalen.de, Karten: Mail an [email protected] oder Telefon 07361/522600.