Ein reichhaltiges Programm hat die Ostalb an diesem Wochenende wieder zu bieten. Neben zahlreichen kulturellen Veranstaltungen, mit Theater und Musik, gibt es auch wieder Sportliches. Da hat der VfR Aalen nämlich einen ganz besonderen Gast in der Centus-Arena. Gleich mehrere Veranstaltungen finden an diesem Wochenende in der Stauferstadt Schwäbisch Gmünd statt und diesmal ist sogar ein Flohmarkt mit dabei.

Donnerstag, 26. Oktober, 20 Uhr: Württembergische Landesbühne Esslingen im Congress Centrum Stadtgarten, Schwäbisch Gmünd

An diesem Donnerstag gastiert die Württembergische Landesbühne Esslingen mit Juli Zehs „Corpus Delicti“ im Congress Centrum Stadtgarten. Damit eröffnet die WLB die Theater-Reihe 23/24 des Gmünder Kulturbüros. Der Roman der Bestseller-Autorin hat während der Corona-Pandemie viel Aufmerksamkeit erhalten. Das ursprüngliche Theaterstück verfasste Zeh bereits im Jahr 2007, damals war es kaum vorstellbar, dass ihre Zukunftsvision solch aktuelle Brisanz bekommen könnte. Strenge Gesetzesvorgaben zur Krankheitsvorbeugung auf der einen Seite, persönliche Verwicklungen einer jungen Biologin auf der anderen Seite ‐ Juli Zeh entwirft ein Bild eines totalitären Staates, der auf dem Wunsch nach Gesundheit und Unversehrtheit basiert.

Info/Karten: i-Punkt Schwäbisch Gmünd, Tel. (07171) 603‐4250, sowie online unter www.schwaebisch-gmuend.de. Um 19.15 Uhr findet eine Einführung statt.

Freitag und Samstag, 27. und 28. Oktober, jeweils 20 Uhr: „Nein zum Geld!“ im Theatersaal im KubAA

An diesem Freitag und Samstag gibt es noch einmal das französische Boulevardstück „Nein zum Geld!“ im Theatersaal des Kulturbahnhofs zu sehen. In diesem hat Protagonist Richard vor zwei Monaten 162 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Doch abgeholt hat er das Geld noch nicht. Und auch seiner Familie hat er bisher nichts von diesem Ereignis, das sein ganzes Leben auf den Kopf stellen könnte, erzählt.

Lottogewinner braucht Zeit, um zu überlegen

Vielmehr hat er Zeit gebraucht, um zu einer Entscheidung zu kommen, die er ihnen nun bei einem gemeinsamen Abendessen verkündet: Er wird das Geld nicht abholen, er lehnt den Gewinn ab. Seine Liebsten reagieren auf diese Nachricht jedoch alles andere als glücklich. Tickets für die Vorstellung können an der Theaterkasse im Alten Rathaus, der Abendkasse sowie online über die Website des Theaters (www.theateraalen.de). Weitere Informationen unter www.theateraalen.de sowie an der Theaterkasse: [email protected] oder 07361 / 522 600.

Samstag, 28. Oktober, ab 7 Uhr: Flohmarkt auf dem Festplatz im Greut

So manche Rarität ist schon auf Flohmärkten ergattert worden. Vielleicht ist auch die eine oder andere in Aalen auf dem Festplatz im Greut dabei. Publikum und Aussteller sind bereits in den Morgenstunden willkommen.

Samstag, 28. Oktober, 11 Uhr: Gerd Zipper liest aus „Flieg weiter, Gordon“, im Showroom, Bocksgasse in Gmünd

Vom 29. September bis zum 29. Oktober werden in Schwäbisch Gmünd die 40. Baden-Württembergischen Literaturtage zelebriert. Autor Gerd Zipper stellt zu diesem Anlass um 11 Uhr im Showroom in der Bocksgasse seinen aktuellen Roman „Flieg weiter, Gordon“ vor. Gordon und sein Vater haben einen großen Lebenstraum: Die Restauration eines flugfähigen Doppeldeckers, einer Bücker Jungmann.

Nach dem Tod des Vaters muss es weitergehen

Als sein Vater jedoch stirbt, beginnt Gordon an der Realisierung ihres gemeinsamen Traumes zu zweifeln. Ob es ihm dennoch gelingt, an diesen besonderen Oldtimer zu gelangen und mit ihm abzuheben, und was passiert, wenn er plötzlich seine große Liebe trifft, können Sie ab sofort im druckfrischen Roman „Flieg weiter, Gordon“ nachlesen. „Flieg weiter, Gordon“ ist eine Geschichte über die Liebe: zwischen zwei Menschen und insbesondere zur Fliegerei.

Samstag, 28. Oktober, 14 Uhr: Der VfR Aalen empfängt den VfB Stuttgart II in der Fußball-Regionalliga

Der VfR Aalen kann auf einen durchaus guten Start in der Fußball-Regionalliga zurückblicken. Zuletzt aber setzte es beim FSV Frankfurt eine empfindliche 0:3-Niederlage. Wenngleich es nie das Vereinsziel gewesen ist, in diesem Jahr um den Aufstieg mitzuspielen, muss konstatiert werden, dass man nach oben hin etwas hat abreißen lassen müssen. Auf dem neunten Platz stehend empfängt man nun den Bundesliga-Nachwuchs aus der Landeshauptstadt, der sich auf dem fünften Platz gespielt hat.

Samstag, 28. Oktober, 19.30 Uhr: „Hatay Akademi Senfori Orkestrasi tritt in der Aalener Stadthalle auf

Ein unvergessliches Konzerterlebnis mit dem „Hatay Akademi Senfoni Orkestrasi“ können die Zuschauerinnen und Zuschauer an diesem Samstag in der Stadthalle erleben. In die faszinierende Welt der Musik werden die Besucherinnen und Besucher eingeführt und können ein Konzert genießen, das zur Benefiztour in Deutschland gehört.

Vielfältiges interkulturelles Erbe

Das Sinfonie-Orchester stammt aus Hatay in Antakya (Türkei) und begeistert mit seiner Musik und seinem vielfältigen interkulturellen Erbe. Von klassischer europäischer Musik bis hin zu anatolischen Melodien ‐ das HAO bietet ein breit gefächertes Repertoire, das jeden Musikliebhaber begeistern wird.

Samstag, 28. Oktober, 20 Uhr: Die Füenf auf Abschiedstour im Prediger in Schwäbisch Gmünd

Die Abschiedstour von Füenf steht an, mit Highlights aus 25 Jahren der Musik mit „Endlich“. Geht den Maulhelden endlich mal die Puste aus? Werden diese Kindsköpfe endlich erwachsen? Tja, scheint so. Wohl auch die geilste Zeit währt nicht ewig. So kommt nun auch die Ära Füenf auf die Zielgerade für den Endspott der Besinglichkeiten. Jetzt aber erst mal runter von der Tränendrüse. So sang- und klanglos machen sie sich nämlich nicht vom Acker.

Es dauert noch, bis der letzte Vorhang fällt

Bis für Justice, Pelvis, Memphis, Little Joe und Dottore Basso also endlich der letzte Vorhang fällt, haben sie nochmals richtig Böcke, ein musikomisches Freudenfeuer eines Vierteljahrhunderts Sing und Unsing abzufackeln. Füenf bedanken sich aufs Scherzlichste mit dem Besten, was ihr bescheidenes Repertoire zu bieten hat ‐ nebst einem allabendlichen Wunschkonzert.

Mehr Infos unter www.mannekurz-events.de Karten im Vorverkauf 24 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr an allen bekannten Vorverkaufsstellen (Reservix, ) und unter www.diehalle.de

Samstag, 28. Oktober, 20 Uhr: Drei Bands musizieren im Esperanza in Schwäbisch Gmünd

Die drei Bands: „Johnny Wolga“, „KID-O“ sowie „Somewhere Underwater“ treten an diesem Samstag im Esperanza auf. Die Brandenburger Power-Pop/77er-Punk-Sensation „Johnny Wolga“ kommt erstmals nach Schwäbisch Gmünd. Mit dabei sind auch die Freiburger Neo-Grunger von „KID-O“ sowie „Somewhere Underwater“. Die Indie-Band aus Nürnberg besticht mit einer Mischung aus Wave-Dream-Pop und 90ies Noise-Pop überregional und gerade heraus.

Samstag, 28. Oktober, 21 Uhr: Funky und Soul mit Sir Waldo Weathers im Ballroom des TSV Ellwangen

Wow, da ist mal ein echter Star in Ellwangen zu Gast. Sir Waldo Weathers aus den USA mit Band wird im Ballroom des TSV in der Bahnhofstraße zu Gast sein.Waldo stand mit zwölf Jahren erstmals auf der Bühne. Als Saxophonist begann er mit Rhythm-and-Blues-Bands, wechselte jedoch bald zu Jazz and Funk. 1985 wurde er als erster farbiger Sax-Spieler von der Country Hall of Fame ausgezeichnet.

Getourt mit Phil Collins, auf den Bühnen mit Little Richards

Von 1979 bis 1989 stand er mit Musikgrößen wie Charley Pride und Johnnie Taylor auf der Bühne. Waldo Weathers war von 1993 bis 2008 Mitglied der James-Brown-Band und spielte auch in dieser Zeit mehrere Soli auf Browns Alben ein, sowie auf der Live-DVD Live at the Blues House. Er stand unter anderem mit BB King, Al Green oder Little Richards auf der Bühne und begleitete 2010 bis 2011 Phil Collins auf seiner Deutschland-Tour.

Herzog des Rittertums schlägt Weathers zum Ritter

2008 wurde Waldo Weathers vom deutschen Herzog des Rittergutes zum Ritter geschlagen und darf sich seither Sir Waldo Weathers nennen. Waldo präsentiert an diesem Abend eigene Versionen großer klassischer Soul und Funk Stücke sowie Stücke aus seinen Alben . Begleitet wird Waldo an diesem Abend von der Band Rock Solid in der klassischen Besetzung, Bass, Drums, Keys und E- Gitarre.

Sonntag, 29. Oktober, ab 10.15 Uhr: Wanderung auf den Spuren jüdischer Landgemeinden, Bahnhof Aufhausen (Bopfingen)

Zu einer Wanderung auf den Spuren jüdischer Landgemeinden im Ostalbkreis lädt das Jüdische Museum Augsburg Schwaben am 29. Oktober ein. Mit dem Zug geht es von Augsburg nach Aufhausen, einem Stadtteil von Bopfingen am Ipf. Erste Stationen sind der dort um 1560 angelegte jüdische Friedhof und die benachbarte Burg Schenkenstein. Von dort führt der Weg in die ehemalige Reichsstadt Bopfingen.

Rundgang mit der Stadtarchivarin Johanna Menzel-Fuchs

Im Anschluss werden bei einem Rundgang mit der Stadtarchivarin Bopfingens, Johanna Menzel-Fuchs, Zeugnisse der jüdischen Landgemeinde besichtigt, die bis 1939 im Ortsteil Oberdorf existierte. Neben der 1812 erbauten Synagoge, die heute das Museum zur Geschichte der Juden im Ostalbkreis beherbergt, sind das ehemalige Schulhaus sowie der Friedhof erhalten geblieben. Von Oberdorf geht es über Bopfingen zum Bahnhof und zurück nach Augsburg.

Treffpunkt: Sonntag, 8.15 Uhr Augsburg Hauptbahnhof oder alternativ um 10.15 Uhr Aufhausen (Bopfingen) Bahnhof. Kosten: 15 Euro, 10 Euro (ermäßigt). Anmeldung: [email protected] oder 0821 / 513611 bis diesen Freitag, 15 Uhr.

Sonntag, 29. Oktober, 18 Uhr: Landesblasorchester in Neresheim, Härtsfeld-Sport-Arena

Das Landesblasorchester Baden-Württemberg ist das Auswahlorchester des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg e.V. (BVBW). Es genießt seit seiner Gründung 1978 europaweit großes Ansehen und gilt als eines der erfolgreichsten deutschen Blasorchester. Sein hohes musikalisches und künstlerisches Niveau macht die Mitwirkung für die rund 85 hochqualifizierten und engagierten Musikerinnen und Musiker besonders attraktiv.

Intensive Proben an vier Wochenenden

An vier Wochenenden pro Jahr erarbeitet das Orchester in intensiven Proben die anstehenden Konzertprogramme. Das Repertoire umfasst Originalkompositionen und Bearbeitungen klassischer Werke. Uraufführungen und kammermusikalische Besetzungen sind ebenso Bestandteil des jährlichen Programms. Zahlreiche internationale Preise, Referenzen und CD-Produktionen dokumentieren die besondere Qualität des Landesblasorchester Baden-Württemberg.