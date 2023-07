Naherholungsgebiet mitten in der Stadt

Das neue Gaulbad soll Natur in die Aalener City bringen

Aalen / Lesedauer: 2 min

So soll nach den Vorstellungen der Landschaftsarchitekten vom Münchner Büro Bauplan die neue Grünzone am Rathaus mit dem Gaulbad als Kern einmal aussehen. (Foto: Büro Bauplan )

An diesem Donnerstag entscheidet der Gemeinderat endgültig über die Planung für das Vorhaben am Kocher neben dem Rathaus. Was konkret geplant ist.

Veröffentlicht: 19.07.2023, 17:00 Von: Markus Lehmann