Das Nepal–Haus, das während der diesjährigen Aalener Sommeraktion „In 60 Minuten um die Welt“ acht Wochen lang zu einem festen Begriff und zu einem beliebten Treffpunkt auf dem Spritzenhausplatz geworden war, ist umgezogen — aus der Mitte der Innenstadt heraus hinaus ins Grüne, nämlich auf die idyllische Festwiese der Neuen Siedlergemeinschaft Pelzwasen. Dort soll das Gebäude künftig nicht nur der Siedlergemeinschaft für verschiedene Angebote dienen, sondern auch für ein offenes und gastfreundliches Wohnquartier stehen.

„Die Aalener haben das Haus lieb gewonnen“, stellte Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle zutreffend fest, als am Mittwochnachmittag der neue Standort bei herrlichstem Spätsommerwetter präsentiert wurde. Die Festwiese sei ein wunderbarer und optimaler Platz für das Gebäude, dessen Name „Nepal–Haus“ damit hoffentlich gesichert werde. Es stehe für die Offenheit und Weltoffenheit einer ganzen Siedlung und damit auch für die Offenheit gegenüber den künftigen Neubürgern im Pelzwasen. Dem Verein Zukunft für Nepal Ostwürttemberg und seiner rührigen Vorsitzenden Petra Pachner dankte Steidle ausdrücklich für das große Engagement während der Sommeraktion.

Pachner gab den Dank vielfach zurück: an die Bürgerinnen und Bürger Aalens, die während der Sommeraktion zahlreich auf den Spritzenhausplatz gekommen seien und die Arbeit des Vereins dabei auch finanziell unterstützt hätten; an den Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA) und dessen Vorsitzenden Josef Funk, wo sie stets herzlich willkommen gewesen sei; an Citymanager Reinhard Skusa und seine Stellvertreterin Myriam Pfitzer, an die Stadt und ihren Bauhof sowie an alle Sponsoren und Unterstützer für deren umfangreiche Hilfe. Die Idee, das Nepal–Haus künftig auf der Festwiese der Neuen Siedlergemeinschaft Pelzwasen aufzustellen, geht laut Pachner auf den ebenfalls im Quartier wohnenden Oberbürgermeister Frederick Brütting zurück, der Vorstand der Siedlergemeinschaft habe darüber binnen kürzester Zeit beraten und die Idee erfreut aufgenommen.

Der Vorsitzende der Siedlergemeinschaft, Markus Mayer–Wunderlich, stellte fest, der Platz habe sich durch das Haus bereits verändert. Das Haus tue nicht nur ihm sehr gut, sondern allen, „die wir hier ja sehr komfortabel wohnen“, weil es vor Augen führe, was anderen Menschen zum Leben reiche. Somit sei das Haus mit seiner ganz besonderen Aura fast ein kleines Kunstwerk, auf alle Fälle aber ein Zeichen dafür, „dass wir eine offenen Siedlung sind“. Für die Nutzung des Gebäudes gebe es schon eine Reihe an Ideen, die nun vertieft werden sollen, sagte Mayer–Wunderlich.