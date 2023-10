{:tag :capitals, :attrs {:class „character“, :displayname „a_spitzmarke“, :name „capitals"}, :content ["Aalen"]} (ard) ‐ Bei strahlendem Sonnenschein bieten seit Freitag und noch an diesem Samstag rund 20 Aussteller beim Herbstmärktle ihre herbstlichen Waren auf dem Aalener Spritzenhausplatz an. Organisiert hat das Event zur bunten Jahreszeit einmal mehr der Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA). Die Besucher erwartet ein bunter Mix aus herbstlichen Dekorationen und Pflanzen, kunstvoll gestalteten Gestecken und getöpferten Waren bis hin zu handgemachtem Schmuck und weiteren kunsthandwerklichen Kreationen. Auch verschiedene kulinarische Angebote sind zu finden. Das Herbstmärktle ist an diesem Freitag noch bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 16 Uhr geöffnet.