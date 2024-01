Auch wenn wir mitten in der fünften Jahreszeit stecken, noch ist nicht alles Fasching. Unser Veranstaltungsredakteur hat für die „Wochenendtipps“ auf schwaebische.de wieder einen bunten Strauß an Möglichkeiten zusammengestellt.

Alles dabei: Prunksitzung, Umzüge, Streichquartett und Polizeiorchester. Und sogar Hubert Aiwanger.

Polizei veranstaltet Benefizkonzert

Freitag, 19. Januar, 19 Uhr, Berufsschulzentrum Aalen: Benfizkonzert des Landespolizeiorchesters. Erstmals begrüßt Landrat Joachim Bläse das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg zu einem Benefizkonzert in Aalen.

Die Veranstaltung im Mensagebäude des Berufsschulzentrums Aalen, Steinbeissstraße 2, findet in Kooperation mit dem Polizeipräsidium Aalen statt. Das Landespolizeiorchester ist mit seinen professionellen Musikerinnen und Musikern das einzige Berufsblasorchester in der Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg.

So reicht das Repertoire von der traditionellen und sinfonischen Blasmusik über klassische Musik bis hin zu Swing, Jazz, Pop und Rock. Seit 2015 ist Professor Stefan R. Halder Chefdirigent des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg.

Die im Rahmen des Konzerts gesammelten Spenden kommen „Knalltüte – die Kinderstiftung“ zu Gute. Parkplätze stehen auf dem Gelände des Berufsschulzentrums zur Verfügung. Einlass ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

"Lebensblues" in der Egerhalle Bopfingen

Freitag, 19. Januar, 20 Uhr, Egerhalle Bopfingen: Christian Kohlund mit „Lebensblues“. Einem Millionenpublikum bekannt durch Kinofilme und Rollen an der Seite von Senta Berger und Heinz Rühmann, gehört Christian Kohlund zu den bekanntesten und beliebtesten Schauspielern des Landes.

1973 gab er sein Kinodebüt in Maximilian Schells Oscar nominierten Spielfilm „Der Fußgänger“. Erv war im Team der „Schwarzwaldklinik“. Seit 2014 ist er als Anwalt Thomas Borchert in der ARD-Reihe „Der Zürich Krimi“ erfolgreich.

„Der Blues gehört genauso zum Leben wie die Freude. Es geht um Schöpfung, die Philosophie, die Liebe und vor allem um Gerechtigkeit. Die Texte, die sich mit Musik abwechseln, sind sehr nachhaltig, bereichernd und auch amüsant.“

Christian Kohlund wird am Abend von Klaus Pruenster an der der Gitarre begleitet. Tickets für die Veranstaltung gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen in Bopfingen, online sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

"Gugga-Kontest" verspricht gute Laune

Freitag, 19. Januar, 19.30 Uhr, Kübelesbuckhalle Rindelbach: 8. Gugga-Contest. Erneut laden die Jagsttal-Gullys zu ihrem schrägen Wettbewerb, dem Gugga-Contest.

Neben Ohrenschmerzen und guter Launbe versprechen sie in der Rindelbacher Kübelesbuckhalle: feinste Guggenmusik, feinste Schnupfbar, feinste Stimmung. Ja dann...

Narrenzunft Waldhausen veranstaltet Prunksitzungen

Freitag, 19., und Samstag, 20. Januar, 19.30 Uhr, Turnhalle Waldhausen: Prunksitzungen der Narrenzunft Waldhausen. Was soll man sagen: Sie sind Legende, die Prunksitzungen der Narrenzunft Waldhausen.

„Zweck des Vereins ist die Förderung des traditionellen Brauchtums einschließlich des Karnevals, der Fastnacht und des Faschings“, heißt es im Vereinsporträt. Wer’s genau wissen will, hat am Wochenende in der Turnhalle Waldhausen gleich zweimal Gelegenheit zur Recherche.

Hubert Aiwanger in Neunstadt

Samstag, 14.30 bis 16.30 Uhr, Maschinenhalle Wagner Neunstadt: Hubert Aiwanger. Anlässlich des Besuchs des Bundesvorsitzenden der Freien Wähler und bayerischen Staatsministers Hubert Aiwanger, lädt die Freie Wähler Landesvereinigung Baden-Württemberg am 20. Januar zu einer öffentlichen Veranstaltung ein.

Versammlungsbeginn ist um 14.30 Uhr in der Maschinenhalle der Familie Wagner in der Rohnholzstrasse 28 in Neunstadt.

Beim Besuch steht laut einer Mitteilung der Freien Wähler unter anderem die prekäre Lage der gegen die Ampelpolitik protestierende Landwirte im Fokus.

Ferner soll die Veranstaltung allen interessierten Bürgern die Politik und Denkweise der Freien Wähler näherbringen, und zudem die Möglichkeit eröffnen, sich mit dem baden-württembergischen Landesvorstand vor Ort auszutauschen.

Faschingsumzug in Oberkochen

Sonntag, 21. Januar, 13.30 Uhr, Oberkochen Innenstadt: Faschingsumzug. Die Narrenzunft Oberkochener Schlagga-Wäscher bittet einmal mehr zum Umzug durch die Stadt. Vorab, um 10.30 Uhr, steht aber ein Kuttelessen in der Mühlenscheune an. Um 13.30 Uhr findet dann der große Fasnachtsumzug statt.

Der Gaudiwurm startet um 13.30 Uhr am Rathaus läuft über die Jenaer Straße und Goethestraße zur Schwörzhalle. An der Strecke und Halle warten verschiedene Verpflegungsstände, unter anderem von „I love Mauldasch“, vom Schwoba Gwiddr Oberkochen, vom THW-Ortsverband Aalen, dem Musikverein Stadtkapelle Oberkochen oder der „Frischen Holzofendinnede“.