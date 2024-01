Darmkrebszentren Aalen und Schwäbisch Gmünd zusammengelegt

Im Oktober hat der Kreistag beschlossen, die beiden bestehenden Darmkrebszentren des Ostalbkreises in Aalen und Schwäbisch Gmünd am Standort Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd zu zentralisieren. Die ersten Eingriffe haben bereits stattgefunden.

Die Kliniken in Aalen und Schwäbisch Gmünd sind jeweils von der Deutschen Krebsgesellschaft als Zertifizierte Darmzentren ausgezeichnet.

Ziel ist es, auch im Hinblick auf die zukünftige Klinikstruktur im Ostalbkreis qualitativ hochwertige Versorgung in der Krebsbehandlung mittel- und langfristig zu sichern. Da dies für die Kliniken durch die strengen gesetzlichen Vorgaben in Sachen Strukturqualität, Patientenzahlen und Personal immer schwieriger wird, ist eine Zentralisierung sinnvoll.

„Für Patienten, die sich am Ostalb-Klinikum in Aalen wegen einer Darmkrebserkrankung vorstellen, ändert sich durch die Neuregelung nur der Ort, an dem sie operiert werden“, so Prof. Dr. Marco Siech, Chefarzt der Allgemein-, Thorax-, Gefäßchirurgie am Ostalb-Klinikum, „sie werden jetzt vom Aalener Team im Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd operiert.“

„Wir freuen uns, dass Aalener und Mutlanger Chirurgen zukünftig hier am Stauferklinikum gemeinsam für unsere Patienten tätig sein werden“, begrüßt Dr. Jens Mayer, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie in Mutlangen, die Neuerung. „Mit dieser Strukturanpassung erhalten wir die hohe Qualität der chirurgischen Versorgung von Darmkrebspatienten im Ostalbkreis und sind gut gerüstet für die Zukunft.“

Erstdiagnostik und Vorbereitung zur Operation sowie Nachsorge und Nachbehandlung finden weiterhin sowohl in Aalen als auch in Mutlangen statt. Auch können weiterhin Anmeldungen durch Haus- und Fachärzte in den Sprechstunden beider Standorte erfolgen.

Über das Onkologische Zentrum am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd sind sämtliche für die zertifizierte Krebsbehandlung nötigen ergänzenden Angebote wie Ernährungsberatung, psychoonkologische Unterstützung, Sozialberatung und Physiotherapie vorhanden und für alle Patienten des neuen fusionierten Darmkrebszentrums zugänglich.