Hofherrnweiler-Unterrombach II - Heldenfingen/Heuchlingen 5:0 (1:0). Tore: 1:0 H. Melzer (28.), 2:0, 3:0, 4:0 T. Krohmer (49., 61., 67.), 5:0 A. Simeonidi (70.). Die Hausherren zeigten von Beginn an eine engagierte Leistung und erarbeiteten sich einige Torchancen. Vom Tabellenführer kam zu wenig und so ging es mit 1:0 in die Pause. In der zweiten Hälfte spielte nur noch die TSG allen voran Tim Krohmer, der einen lupenreinen Hattrick erzielte.

Stödtlen/Tannhausen - Neuler 1:3 (0:1). Tore: 0:1, 1:3 T. Knauer (21., 88.), 1:1 A. Vaas (54.), 1:2 M. Gentner (78.). Die SGM konnte in den ersten Minuten der Partie ihre Torchancen nicht nutzen und ging mit 0:1 in die Pause. Nach der Pause konnte die Heimelf zwar ausgleichen, ließ aber klare Torchancen liegen. Im Laufe der Zeit kamen die Gäste aus Neuler immer besser ins Spiel und waren kaltschnäuziger und gewannen das Spiel nicht unverdient.

Dorfmerkingen II - Schnaitheim 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Kolb (5.), 1:1 G. Guimaraes (41.), 2:1 M. Lingel (76.). Keine Angaben.

Lauchheim - Unterkochen 2:2 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 E. Schönherr (38., 42.), 2:1 M. Kurz (64.), 2:2 T. Eckstein (80.). Bes. Vork.: Rote Karte Lauchheim (84.). In der erste Hälfte agierten die Gäste zu passiv und SVL konnte durch einen Eckball überraschend in Führung gehen. Ein weiterer Standard besorgte die 2:0-Führung. Ein dreifacher Wechsel zur zweiten Hälfte beim FV08 sorgte für eine offensivere Spielweise der Gäste. Ein schöner Spielzug über die Außenbahn brachte den verdienten Anschlusstreffer. Den Ausgleichstreffer besorgte Eckstein durch eine schöne Einzelaktion. Der SVL dezimierte sich selbst durch eine Rote Karte (Notbremse) in der 84. Minute, konnte aber durch kämpferische Leistung den Punkt noch retten.

Mögglingen - Schwabsberg-Buch 2:4 (1:2). Tore: 1:0, 2:4 Buchhauser (5., 90.+1.), 1:1 S. Feifel (10.), 1:2 M. Kurz (32.), 1:3 M. Fürst (48.), 1:4 M. Kopp (72.). Trotz frühem Rückstand hat sich die DJK auf Kunstrasen aufgerappelt und ging verdient mit 2:1 in die Pause. Nach dieser legten sie nochmals zwei Tore nach.

Beim Stand von 4:1 ließen die Gäste wieder etwas nach und die Mögglinger kamen zu einem weiteren Treffer.