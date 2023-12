Damit alle Kinder ein Geschenk bekommen

Die Robert Bosch Automotive Steering GmbH und der Geschäftsbereich Jugend und Familie des Landratsamts Ostalbkreis haben zum siebten Mal die gemeinsame Weihnachtsaktion „Auf die Wünsche, fertig, los…!“ durchgeführt. Die Aktion erfüllt Kindern aus Familien mit wenig Einkommen ihre Weihnachtswünsche. In diesem Jahr konnten 218 Kinderwünsche erfüllt werden, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Päckchen wurden im Landratsamt rund um den Weihnachtsbaum gelegt. Diese und nächste Woche werden die Kolleginnen und Kollegen des Geschäftsbereichs Jugend und Familie die Geschenke an viele Kinder im Ostalbkreis übergeben.