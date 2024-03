Cybersecurity und Einsatz von KI sind Themen

Der April steht für die Hochschule Aalen ganz im Zeichen der Digitalisierung. Unter dem Motto „Digital Innovation Weeks: Sicherheit, KI, Zukunft“ finden Fachvorträge zu unterschiedlichen Digitalisierungsthemen statt. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen der Region und darüber hinaus können Impulse für den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) oder die Bedeutung von Cybersecurity sammeln, wie es in einer Mitteilung der Hochschule heißt.

Der Aktionsmonat wird am Montag, 8. April, vom Innovationsforum der KI-Werkstatt Mittelstand eröffnet. Nach einer Keynote von Tanja Teuber von Zeiss und einer Podiumsdiskussion zum Einsatz und der Bedeutung von KI im Mittelstand werden exemplarisch Projekte aus dem europäischen Leuchtturmprojekt präsentiert.

Der Transfertag, der gemeinsam mit der IHK Ostwürrtemberg veranstaltet wird, nimmt sich am Donnerstag, 18. April, des Themas „Cybersecurity im Zeitalter der Digitalisierung“ an. Ein Live-Hack am Abend führt vor, wie wichtig Cybersecurity ist.

Neben den beiden Hauptveranstaltungen finden weitere Vorträge an der Hochschule Aalen statt, die Beispiele aus Forschung und Anwendung im Bereich KI beleuchten. Themen sind unter anderem die Aufbereitung von Daten für KI-Systeme (4. April), kognitive Robotik (15. April), Smart Manufacturing und Industrie 4.0 (25. April) oder wirtschaftspsychologische Aspekte in der Zusammenarbeit von Menschen und Maschinen (26. April). Alle Informationen zu den Veranstaltungen, Anmeldemodalitäten und ausführliche Programme finden Interessierte unter www.hs-aalen.de/diw.