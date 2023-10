Cramer erwartet „Abstiegskampf“

Die frohe Kunde hat es gleich zu Beginn der Pressekonferenz gegeben: „Alle sind wohlauf.“ Das heißt eben für Trainer Tobias Cramer keine Veränderungen im Kader. An diesem Sonntag trifft der Fußball-Regionalligist aus Aalen um 14 Uhr auf den TSV Schott Mainz.

Die Mannschaft hat sich nach dem Spiel am Dienstag (2:0-Sieg über Fulda) gut regeneriert. Vico Meien und Stefan Wächter klagten unter der Woche über leichte Beschwerden. „Nichts Wildes.“ Das heißt: Einem Einsatz gegen Schott Mainz steht nichts im Weg. „Die Jungs sind enorm stabil, was das Spiel gegen den Ball und mit dem Ball angeht“, sagt Cramer und sieht keinen Grund für Wechsel in der Startaufstellung. Es werden somit die gleichen Elf an diesem Sonntag starten, wie schon am Dienstag gegen Fulda. „Kunstrasen ist eine Herausforderung für jede Mannschaft und es ist ein sehr großer Platz“, sagt Cramer klar und verweist auf viele „sogenannte Spitzenteams“, die sich dort in Mainz schon schwer getan haben. Aus seiner eigenen Erfahrung weiß er auch von einer herben Schlappe zu berichten. Mit Hessen Kassel hat er in Mainz schon einmal fünf Gegentore kassiert. Die Köpfe seien da schon runtergegangen, als man den Kunstrasen gesehen hat. Es geht also auch mal wieder um die richtige Einstellung. Mainz, selbst tief drin im Tabellenkeller, muss sich erst einmal in die neue Saison reinkämpfen. „Abstiegskampf“ und nichts anderes werde den VfR aus Sicht von Cramer erwarten. „Wir müssen auch Abstiegskampf auf den Platz bekommen.“

Es braucht nur einen Namen, um bei so manchem VfR-Fan Bauchschmerzen zu verursachen: Nils Fischer. Der hatte in der vergangenen Runde bekanntlich den VfR beim Spiel gegen Worms fast im Alleingang abgeschossen. „Da ist schon Qualität vorhanden.“

Zuletzt hat Schott Mainz gegen den Spitzenreiter Stuttgarter Kickers mit 0:3 verloren. Auch davor hagelte es eine Niederlage nach der anderen. Fünf Punkte und das Torverhältnis von 12:32 spricht außerdem Bände. Nach Möglichkeit möchte der VfR in Mainz daher früh in Führung gehen und das Spiel damit in die richtige Bahn lenken. „Wenn es lange 0:0 steht, dann wird es ein Abnutzungskampf. Das weiß ich aus eigener Erfahrung.“

Beim Duell des Tabellen-6. mit 19 Punkten bei Schott Mainz wird es auch ein Wiedersehen mit Jan Just geben. Dieser hat den Fußball-Regionalligisten VfR Aalen bekanntlich vor der Runde in Richtung TSV Schott Mainz verlassen.