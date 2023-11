Countdown für den Aalener Weihnachtsmarkt: Bald dreht sich die Pyramide wieder

Es ist der letzte Weihnachtsmarkt mit Georg Löwenthal als Macher des Budenzaubers auf dem Spritzenhausplatz. Zu seinem Abschied dürfen sich die Besucher auf zwei Besonderheiten freuen, die die Zeit des 64-Jährigen als Organisator geprägt haben. Dazu gehört die legendäre Weihnachtspyramide, die zum letzten Mal vor der Corona-Pandemie unter den Platanen stand, ebenso wie ein Stadel, der 2012 wegen Brandgefahr vor der Begegnungsstätte Bürgerspital im laufenden Betrieb wieder abgebaut werden musste. Mit Wehmut blicken die Beschicker dem Ende der Ära Löwenthal entgegen. „Wenn die Stadt 2024 die Regie übernimmt, wird nichts mehr so sein, wie es war, und wir fangen bei Null an“, sagt mit Dietmar Kübler einer der Urgesteine des Weihnachtsmarkts.

Gemütlich hat der Urenkel von Karl Moosbrugger, Gründer des Aalener Schaustellunternehmens Kübler, den Weihnachtsstadel hergerichtet. Neben urigen Hirschgeweihen an der Wand, liebevollen Details hinter der Bar und auf den Tischen hat er sogar Fotos seiner Ahnen an einer Wand aufgehängt. Bei dem Aufbau sowie der Dekoration und Lichteffekten tatkräftig mitgeholfen hat David, der 15-jährige Sohn von Dietmar Kübler, der stolz drauf ist, dass sich nunmehr auch die junge Generation in den Weihnachtsmarkt einbringt.

Gebaut worden ist der Stadel auf die Initiative von Löwenthal. Begeistert von den zahlreichen Weinlauben auf dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz, sei für ihn klar gewesen, dass auch der Aalener Weihnachtsmarkt ein sogenanntes „Schubkärchler“ braucht. Ein solches war als Almstadel im Jahr 2012 vor der Begegnungsstätte Bürgerspital als Neuheit des Aalener Weihnachtsmarkts aufgebaut worden. Nach nur zehn Betriebstagen musste es allerdings wegen Brandgefahr wieder abgebaut werden und kam aus Platzgründen nie mehr zum Einsatz.

Ein Revival feiert der Stadel nun auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt. Weil Dietmar Kübler mit seinem Imbissstand beim Café Schieber auf den Platz unter den Platanen umzogen ist, ist hier Freiraum für den Stadel entstanden. Mit diesem werde auch dem Bedürfnis der Besucher Rechnung getragen, sich bei schlechtem Wetter im Innern aufzuhalten, sagt Kübler. Er habe den Stadel von Löwenthal erworben, bereits im Sommer sei er bei zahlreichen Volksfesten im Einsatz gewesen.

50 Plätze gibt es in der heimeligen Hütte, die auch für Weihnachtsfeiern gebucht und mit Essen aus dem Imbissstand von Kübler unter anderem mit Krustenbraten, Bratwürsten, Leberkäse, Schupfnudeln mit Sauerkraut und Beilagen wie Pommes oder Kartoffelsalat beliefert werden kann. Eigens für den Stadel sei überdies ein eigenes Bier von der Brauerei Forstquell in Wassertrüdingen gebraut worden.

Gebaut wurde der Stadel von Meho Rasidagic, erzählt Löwenthal, der sich darüber freut, dass dessen Sohn Smajo gemeinsam mit seinem Sohn Georg Erich Löwenthal in diesem Jahr mit neuem Konzept und neuem Facelifting die legendäre Weihnachtspyramide betreibt. Sie war einst von dem verstorbenen Christian Frank, dem ersten privaten Betreiber des Weihnachtsmarkts, gebaut worden. Mit der Übernahme als Organisator des Budenzaubers übernahm Löwenthal im Jahr 2005 dieses Highlight, das er wegen Corona allerdings im Jahr 2020 verkaufen musste. Sein Sohn kaufte die Pyramide wieder zurück. Nun ist sie nach vier Jahren Pause wieder ein Anziehungspunkt für die Besucher.

Freuen dürfen sich diese heuer auch auf einen zweiten Stand, den Christian Hellriegel, betreibt. Neben der obligatorischen Hütte der „Bar Noir“, aus der heraus selbst hergestellter Moselglühwein in verschiedenen Geschmacksrichtungen über den Tresen geht, ist der Gastronom erstmals mit einem Stand der „Bierhalle“ präsent, an dem es neben schwäbischen Spezialitäten täglich abwechselnde Suppen gibt.

Wie auch Kübler ist auch Hellriegel nicht davon begeistert, dass die Stadt Aalen ab 2024 mit dem Citymanagement die Organisation des Weihnachtsmarkts ohne Privatunternehmer stemmen will. „Für den Aufbau, die Koordination und die Abstimmung mit den Schaustellern und Gastronomen braucht man einen Kooperationspartner mit Knowhow und nicht nur einen Bauhof, der Hütten einfach hinstellt“, sagt Hellriegel, der den langjährigen Macher Löwenthal ebenso lobt wie Dietmar Kübler. „Was Löwenthal hier in den vergangenen Jahren aufgebaut und wie viel Liebe er in den Markt gelegt hat, ist enorm“, sagt der 57-Jährige. Er kann das Konzept von OB Frederick Brütting weg von Glühwein und Bratwurst hin zu Kunsthandwerk nicht nachvollziehen. „Wer kommt denn wegen Krippen, Bredla und Christbaumkugeln auf den Weihnachtsmarkt? Die jüngere Generation sicherlich nicht.“ Für den Weihnachtsmarkt im kommenden Jahr werde er sich dennoch als Beschicker bewerben und dann sehen,wie die Stadt das Ganze wuppt. Mit dem Aufbau von neuen, zeitgemäßen Hütten und dem Hintackern von Tannenwedeln sei es nicht getan.

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am kommenden Montag, 27. November, um 17 Uhr auf dem Spritzenhausplatz mit dem Nikolaus und Engeln, die unter den Besuchern Mandarinen, Lebkuchen und Äpfel verteilen.