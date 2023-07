Christian Hiermeyer wird erster Ostalbmeister im Darts

(an) — Die „icotek Darts Open“, die Ostalbmeisterschaft des Dartsports, hat am vergangenen Wochenende seine mehr als gelungene Premiere feiern können. 113 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich an 21 Dartautomaten über elf Stunden lang duelliert.

Küsschen von der Tochter

Mit einem sensationellen Schlussspurt hat sich Christian „Elvis“ Hiermeyer den Titel gesichert, nachdem er im Halbfinale schon fast ausgeschieden war. Sein Erfolgsrezept konnten die noch rund 50 Zuschauerinnen und Zuschauer um kurz vor Mitternacht nicht übersehen: Sein größter Fan, Tochter Romy, war mit auf der Finalbühne. Regelmäßig gab es ein Küsschen, so dass er sich letztlich mit 5:2 im Finale gegen Jens Brodzinski durchsetzen konnte und den Wanderpokal, dazu eine eigene Trophäe sowie satte 530 Euro Preisgeld einheimsen konnte. Brodzinski blieben immerhin noch 260 Euro. „Es war eine rundum gelungene Veranstaltung, auf die wir als Verein wirklich stolz sein können“, sagte Vjekoslav Balaz, Vorsitzender des DC Over the Tops, stellvertretend für den Ausrichter.

Quer über die Ostalb verteilt

Organisiert wurde das Dartspektakel vom DC Over the Tops, der nach den Gmünder Dartmeisterschaften ein weiteres Großevent im Turnierkalender verankern wollte. Nach den ersten Resonanzen der Teilnehmer lässt sich bereits sagen: diese Veranstaltung wird wohl ihre Fortsetzung finden. In 16 Gruppen duellierten sich die Spielerinnen und Spieler, sodass jeder mehrere Duelle zu absolvieren hatte. Der Modus: 501 Single Out. Dieser Modus wurde bewusst gewählt, um auch den Spielerinnen und Spielern gerecht zu werden, die nicht im Verein aktiv sind. Gekommen waren sie aus Schwabsberg, Aalen, Gmünd oder Lorch — quer über die Ostalb verteilt, sowie es sich die Verantwortlichen der Over the Tops gewünscht hatten.

Bürgermeister–Duelle

Das Eröffnungsspiel übernahmen gleich sieben Rathauschefs sowie eine Rathauschefin, worüber sich der Dartclub sehr freute. Danny Kuhl (Göggingen), Peter Lang (Heuchlingen), Jochen König (Eschach), Marcus Bareiß (Täferrot), Joy Alemazung (Heubach), Peter Kühnl (Ruppertshofen), Johannes Schurr (Spraitbach) sowie Stephanie Eßwein (Mutlangen) traten in zwei Gruppen gegeneinander an. Kuhl setzte sich bei seinem Heimspiel am Ende im Finale gegen Schurr durch.

Nach der Gruppenphase, die rund fünf Stunden andauerte, ging es für 64 Akteure in die K.o.-Runde, in der schließlich der Modus von Single Out zu Masters Out geändert wurde. Ehe es aber dazu kam, wurden vier Spieler aus dem Teilnehmerfeld ausgelost, die auf der Bühne um Gutscheine von „Kilo80“ spielten. Hier setzte sich Lukas Seifert durch.

DC Over the Tops schlägt sich gut

Einige Vertreter des DC Over the Tops, die nicht in die Arbeit rund um das Turnier eingebunden waren, mischten sich ebenfalls unter die Teilnehmer — und waren dabei durchaus erfolgreich. Mit Harald Ziegler und Patrik Balaz kamen gleich zwei Akteure in die Top–16, Ziegler sogar nochmal eine Runde weiter. Er setzte sich gegen den aktuellen Gmünder Dartmeister Michael Krieger, überraschend deutlich, mit 3:0 durch. Wesentlich spektakulärer war da das Spiel von Balaz, der es im Achtelfinale mit Daniela Schug zu tun bekommen hatte. Diese war neulich noch bei der Darts–Weltmeisterschaft in Las Vegas und wurde dort Neunte. Balaz führte mit 2:0, spielte glänzend, Schug aber kam zurück. Im Decider schließlich hatten beide die Gelegenheit auszuchecken — Schug hatte am Ende das nötige Quäntchen Glück und zog weiter. Sie heimste sich außerdem noch den Pokal für die „Beste Dame“ ein und landete durch diesen Sieg gegen den Vorstandssohn Balaz im Preisgeld.

Ronny Türk bleibt unvergessen

Im vergangenen Jahr war Ronny Türk nach kurzer, aber schwerer Krankheit verstorben, ein Spieler des DC Over the Tops. Bei den Over the Tops bleibt der Freund unvergessen: Ihm zu Ehren haben die parallel stattfindenden Steeldart–Events „High Score“ und „Bulls Eye“ die Überschrift „Ronnys 9er“ erhalten, oberhalb der Steeldart–Scheibe hing zudem ein Trikot von Türk, das wolle man bei den künftigen Wettbewerben beibehalten, so die Verantwortlichen. Den Bullseye–Wettbewerb gewonnen hatte Peter Jacob–Netthoevel, im High–Score–Wettbewerb setzte sich Andreas Mistr durch.

Für Aufsehen sorgte einer der Jüngsten im Feld, Armin Hurem. Mit einem 150er High Finish hat er sich den von den Over the Tops ausgelobten Jackpot von 50 Euro sichern können. Im Sechzehntel–Finale dann aber schied er gegen den späteren Vizemeister Jens Brodzinski nach tollem Spiel mit 1:3 aus.

Nach 0:3 noch 4:3 gewonnen

Ostalbmeister Christian Hiermeyer kam recht souverän ins Achtelfinale, musste sich dann aber strecken gegen den jungen Daniel Seifert, den er nur mühevoll mit 3:2 besiegen konnte. Brodzinski schaltete parallel den Alfdorfer Florian Steeb mit 3:2 aus, stets ein Titelkandidat bei den Turnieren der Over the Tops. Im Viertelfinale dann schlug Hiermeyer seinen Freund Uwe Holz vom SSV Aalen, kein unbeschriebenes Blatt im hiesigen Dartsport. Im Halbfinale dann lag Hiermeyer gegen Thomas Drochner bereits mit 0:3 zurück — und kämpfte sich tatsächlich noch zurück, drehte die Partie und setzte sich mit 4:3 durch. Im zweiten Halbfinale schlug Brodszinski den Böbinger Moritz Boger mit 4:2, der gegen Ende des Turniers Probleme beim Checken bekommen hatte. So stand das Finale, was Hiermeyer schließlich dominierte. Bis zum 2:2 konnte Brodzinski mithalten, dann aber zeigte der Premierensieger sein Können und zog bis zum Sieg auf 5:2 davon. Die Freude war groß beim Titelträger, rund 50 Zuschauerinnen und Zuschauer waren beim Finale noch anwesend und verursachten zwischendurch eine Stimmung wie im Londoner Ally Pally, um schließlich den Titelträger zu feiern. „Es war für mich ein Wahnsinns–Wochenende. Zunächst bin ich mit dem DC Krügle Oberligameister geworden, jetzt auch noch Ostalbmeister. Meine Tochter Romy war das erste Mal bei solch einem Turnier dabei und hat mich unheimlich angefeuert und dadurch gepuscht“, so der Sieger freudestrahlend. Auch viele seiner Mitstreiter waren noch mit dabei. „Sie haben mich bis zum Schluss unterstützt und die Halle zum Beben gebracht“, so Hiermeyer nicht ohne Stolz.

Die Finalspiele wurden von den Over the Tops live über die eigene Facebookseite gestreamt für diejenigen, die nicht mehr in der Halle gewesen sind oder für diejenigen, die sich das Finale vielleicht noch einmal anschauen möchten. Im kleinen Finale machte Drochner dann kurzen Prozess mit Boger, siegte 3:0 und konnte sich noch über einen Pokal und 160 Euro freuen. Boger bekam noch 110 Euro und einen Pokal, die Plätze fünf bis acht bekamen jeweils 20 Euro.

Insgesamt hat der DC Over the Tops bei der Premiere der Ostalbmeisterschaft, den „icotek Darts Open“, satte 1250 Euro ausgeschüttet — ein stolzes wie angemessenes Preisgeld und das i–Tüpfelchen auf eine insgesamt mehr als gelungene Premiere.