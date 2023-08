Christen verlassen Antakya nach dem verheerenden Erdbeben

Obwohl ihre Kirche bei dem Erdbeben im Februar nur leicht beschädigt wurde, verlässt die katholische Gemeinde Antakya und zieht mit ihrem Pfarrer, dem indischen Priester Pater Francis, in die türkische Stadt Mersin um. Dort gibt es seit langem ein katholisches Gotteshaus. Auch die orthodoxe Kirchengemeinde und die Juden verlassen Antakya, wie der Aalener Stadtrat Roland Hamm über seine Kontakte in die Partnerstadt erfahren hat.

Die Kirchen der Christen und die Synagoge der Juden sind entweder so zerstört oder beschädigt, dass ihr Wiederaufbau in Frage gestellt ist. Der Hauptgrund für den Wegzug der Menschen ist allerdings, dass ihre Häuser nicht mehr bewohnbar sind. Bei seinem Besuch kürzlich in Antakya hat Mithat Basaran, der von dort stammt und mit seiner Familie in Aalen lebt, die schlimme Situation der Bewohner erlebt. Wie berichtet leiden sie an Trinkwassermangel, aber auch Strom– und Internetausfällen.

Aalener Katholiken haben schon im Jahr 2006 mit Pfarrer Hans Stehle und mit Stadtrat Albrecht Schmid sowie später mit Dekan Dr. Pius Angstenberger die katholische Gemeinde in Antakya besucht. Gemeinsam mit dem damaligen Pfarrer, Pater Dominique Bertogli, einem italienischen Kapuzinerpater, haben sie Gottesdienst in dem kleinen hübschen Kirchlein inmitten der Innenstadt Antakyas gefeiert. Ob diese jetzt beschädigte Kirche wieder hergerichtet werden kann, ist unsicher.

Etwa 90 Prozent der Einwohner Antakyas seien inzwischen weggezogen, weil der Wiederaufbau ihrer Häuser noch nicht geklärt werden kann. Dies habe Bürgermeister Lütfü Savas laut einem Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ am 17. August erklärt. Auch die Eigentumsfrage bedürfe in vielen Fällen der Klärung. Der Wiederaufbau der Häuser daure wohl über zehn Jahre und werde nur noch ebenerdig oder mit einem Stockwerk erfolgen.

Würden die Christen nicht mehr nach Antakya zurückkehren, wäre dies sicher ein großer kultureller Verlust für die Stadt. In der Antike und in der Bibel (Apostelgeschichte) spielte das alte Antiochien als drittgrößte Stadt im römischen Reich eine bedeutende Rolle. Der Zugang zur Petrus–Grotte, am bergigen Rand der Stadt gelegen, sei immer noch möglich, teilte Mithat Basaran mit.

Aalener türkische Familien haben in den Wochen und Monaten seit dem Erdbeben ihre überlebenden Verwandten aus Antakya bei sich aufgenommen. „Die Gastgeber sind sauer, weil die Bundesrepublik die bisher großzügigen Visumsregeln nicht verlängert hat“, bestätigte Mithat Basaran in einem Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“. Er spricht aus eigener Erfahrung, weil er selbst mehrere seiner Verwandten beherbergt hat.