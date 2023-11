Aalen

Chris-Robert Berendt neuer Vorsitzender

Aalen / Lesedauer: 1 min

Der neue Kreisvorstand der FDP Ostalb. (Foto: FDP Ostalb )

Der FDP Kreisverband Ostalb hat jüngst im Mühlensaal in Oberkochen einen neuen Vorstand, mit Chris-Robert Berendt als Vorsitzenden, gewählt. Berendt ist Gymnasiallehrer in Winnenden und tritt 2024 auch als Europakandidat für FDP Ostalb an.

Veröffentlicht: 27.11.2023, 14:00 Von: Aalener Nachrichten