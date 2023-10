Nachdem Thomas Koch vom Jobcenter über steigende Zahlen von Flüchtlingen aus der Ukraine berichtet hatte, ist es bei der CDU-Senioren-Union Ostalb zu heftigen Diskussionen über die Höhe des den Ukrainern bezahlten Bürgergeldes gekommen. Die Senioren kritisierten, dass die finanzielle Unterstützung für Nichtarbeitende höher ausfällt als die für in Lohn und Arbeit stehende Deutsche.

Das Jobcenter Ostalb informierte zunächst darüber, dass seit Beginn des Ukraine-Krieges über 4000 Ukrainer dem Ostalbkreis zugewiesen wurden und dass eine wachsende Tendenz festzustellen sei. In den vergangenen Monaten sei die Zahl der Ukraine-Flüchtlinge auf etwa 200 pro Monat gestiegen. In Baden-Württemberg seien es insgesamt rund 178.000.

Geschäftsführer Thomas Koch, Teamleiterin Kristina Schulz und der Geschäftsbereichsleiter Integration und Versorgung, Carsten Hiller, erinnerten an die Pflichtaufgabe, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen, und an die geltenden gesetzlichen Vorgaben zur Aufnahme in das Bürgergeld, sobald eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werde. Die europäischen Innenminister haben im September 2023 vereinbart, den vorübergehenden Schutz von ukrainischen Kriegsflüchtlingen nach der sogenannten Massenzustrom-Richtlinie um ein Jahr zu verlängern. Damit erhalten die aus der Ukraine geflüchteten Personen ein Aufenthaltsrecht bis zum 3. März 2025.

Margot Wagner aus dem Kreis der Senioren machte geltend, dass man darüber nicht die finanzielle Grundsicherung der eigenen notleidenden Bürger aus dem Blick verlieren dürfe. Dieter Bolten führte das Beispiel einer ukrainischen Familie mit zwei Kindern im Alter von zwölf und 15 Jahren an, die ebenso viel finanzielle Mittel wie eine deutsche, vergleichbar strukturierte Familie bekomme mit einem Netto-Monatseinkommen von 3200 bis 3500 Euro.

Demgegenüber wies Koch darauf hin, dass es auf den Einzelfall ankomme und dass unter den Ukrainern im Vergleich mit anderen Migrantengruppen die meisten Qualifizierten anzutreffen seien. Er riet auch zur Vorsicht mit Zahlen. Viele erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhielten auch deshalb das Bürgergeld, statt zu arbeiten, weil sie an einem Sprachkurs teilnehmen, eine Ausbildung absolvieren oder noch der Vollzeitschulpflicht unterliegen.

Die Lage im Ostalbkreis sei zwar gespannt, räumte Koch ein. Aber man habe immerhin noch keine Turnhalle für die Unterkunft von Migranten in Beschlag nehmen müssen. Hoffnungsvoll stimme auch, dass 50 Prozent der Ukrainer den Wunsch geäußert hätten, in Deutschland bleiben und arbeiten zu wollen, und die andere Hälfte sobald als möglich wieder in die Heimat zurückkehren wollen.