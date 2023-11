„Hinter den Kulissen“ heißt eine neue Veranstaltungsreihe des CDU-Ortsverbands Aalen. In der ersten Folge erfahren die Teilnehmer am Montag, 4. Dezember, um 17.30 Uhr, was „Hinter den Kulissen der Aalener City“ geschieht. Start ist bei Dr. Fashion in der Radgasse 12, Dauer etwa 60 Minuten.

Uli Riegel wird in seiner neuen Funktion als ACA-Vorsitzender die Innenstadt und seine Aufgaben erklären. Nach dem Start bei Dr. Fashion wird es an einigen Stationen Gelegenheit zum Gespräch mit ACA-Mitgliedern geben. Zu erfahren ist, wo die Chancen und auch die Anforderungen für die Aalener City aus der Sicht des ACA liegen. Die Führung klingt auf dem Weihnachtsmarkt aus.

Am Samstag, 20. Januar, geht es um 15.30 Uhr hinter die Kulissen des Aalener Eisparks. Thomas Hein, Geschäftsführer der Firma Interevent, und Igor Dimitrijoski, Pressesprecher der Stadtwerke Aalen, erklären: Wie werden die Abläufe organisiert? Wie funktioniert die Technik und die Eisaufbereitung? Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Ressourcen einzusparen und welche nachhaltigen Ansätze sind bereits umgesetzt?

Hinter der neuen Veranstaltungsreihe steckt der Gedanke, dass Aalen eine lebendige, dynamische Stadt in allen Stadtteilen und Quartieren ist, so die CDU. Aber besonders in der Kernstadt mit zahlreichen zentralen Einrichtungen, Angeboten der Aalener City als Erlebnis- und Identifikationsraum sowie mit Kultur- und Freizeitangeboten kommen viele Themen zusammen und bestimmen oft die Stadtpolitik, die Berichterstattung, aber auch die interne und externe Wahrnehmung Aalens. Wie werden hier Entscheidungen gefällt? Was sind die Herausforderungen? Nicht zuletzt: Wie steht es um die Zukunftsfähigkeit der Aalener City?

Der CDU-Ortsverband Aalen sieht es als seine Aufgabe an Einblicke zu gewähren, aber auch durch den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern und Expertinnen und Experten neue Impulse zu erhalten und diese ganz konkret in die Aalener Stadtpolitik einzubringen. Für eben dieses Verständnis und eine bessere Information startet daher ab Dezember das Format „Hinter den Kulissen“ mit exklusiven Informationen zu aktuellen Themen und Angeboten im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe mit der Möglichkeit, einfach und unverbindlich „reinzuschnuppern“.

Einblicke, beispielhaftes Handeln, Anforderungen und auch Probleme werden mit Profis des jeweiligen Themengebietes diskutiert und vermittelt. Für eine eigene Meinung sind Informationen und Einblicke, oft auch Erläuterungen komplizierter Zusammenhänge wichtig, diese will der Ortsverband den Bürgerinnen und Bürgern mit der losen Veranstaltungsreihe geben. Der eigene Anspruch des CDU-Ortsverbands, gute Impulse für Aalen zu setzen und konstruktive Politik für die Menschen vor Ort zu machen, sei: erst informieren, dann debattieren.