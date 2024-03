CDU-Liste steht für Vielfalt der Weststadt

Die CDU Unterrombach-Hofherrnweiler hat ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl des neuen Ortschaftsrats nominiert. „Uns war es wichtig, dass die Weststadt auf unserer Liste präsentiert wird, und ich bin dankbar, dass sich so tolle Menschen für die CDU zur Wahl stellen“, betont die CDU-Ortsvorsitzende Heike Brucker.

Die 16 Kandidatinnen und Kandidaten sind aus den Ortsteilen Unterrombach, Hofherrnweiler, Oberrombach, Rauental und Hammerstadt in unterschiedlichen Vereinen aktiv, viele Berufsgruppen sind vertreten, sind jung bis erfahren und auch die Kirchen sind vertreten. „Der Ortschaftsrat ist sehr wichtig, um die Bürgerinnen und Bürger in Unterrombach und Hofherrnweiler besser einzubinden und dem Teilort in Aalen ein stärkeres Gewicht zu geben“, so Brucker. Heike Brucker und Stadtrat Hartmut Schlipf hatten sich gemeinsam für den Ortschaftsrat eingesetzt. Die Kandidatinnen und Kandidaten der CDU-Liste wollen sich für ihre Heimat einsetzen und haben bereits viele Ideen gesammelt. Auf der CDU-Liste kandidieren: Heike Brucker, Hartmut Schlipf, Markus Bezler, Annerose Kirchvogel, Christoph Merz, Andreas Gschwinder, Cornelia Reure, Tobias Oehler, Pfarrer Kevin Stier-Simon, Tobias Salat, Nicolas Kunz, Gabriele Stark, Prof. Dr. Holger Wengert, Andreas Zinkstein, Michael Kurz und Georg Freiberger. Bei zahlreichen Gelegenheiten werden die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, die Kandidaten kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Für den Gemeinderat kandidieren Hartmut Schlipf, Heike Brucker, Prof. Dr. Holger Wengert, Annerose Kirchvogel und Nicolas Kunz. Für den Kreistag Heike Brucker, Hartmut Schlipf und Nicolas Kunz.