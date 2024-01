CDU Fachsenfeld hat gleich zwölf Kandidaten für die Ortschaftswahl

Auch zum Start dieses Jahres haben sich die Mitglieder der CDU Fachsenfeld bei den Gartenfreunden Fachsenfeld getroffen, um als erster CDU-Ortverband überhaupt seine Bewerberinnen und Bewerber für die diesjährig anstehende Kommunalwahl aufzustellen.

Vielleicht lag es an dem Termin unmittelbar nach dem Jahreswechsel oder an den zahlreich erschienenen Mitgliedern oder aber an den prominenten Gästen wie dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Thomas Wagenblast, der CDU-Kreisvorsitzenden Heike Brucker sowie dem CDU-Kreisgeschäftsführer Theodoros Elmazoudis - im Saal der Gartenfeunde Fachsenfeld herrschte von Beginn an eine fröhliche und zuversichtliche Aufbruchstimmung. Kein Wunder: Nadine Patzelt, Vorsitzende der CDU Fachsenfeld, konnte gleich zwölf Fachsenfelderinnen und Fachsenfelder begrüßen, die bereit sind, für die Ortschaftsratswahl am 9. Juni zu kandidieren.

Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten - das heißt, die Liste der CDU Fachsenfeld ist „voll“. Für die Fachsenfelder Bevölkerung bedeutet dies: Die Auswahl an Bewerberinnen und Bewerbern ist groß.

Auf die Stimmen am 9. Juni 2024 freuen sich Nadine Patzelt, Tobias Witt, Melanie Haas, Frank Betzler, Vanessa Franz, Steffen Kapfer, Sandra Rosenmayer, Matthias Luy, Benjamin Schurr, Stephan Schmid, Christian Pfleiderer und Rainer Hofmann.