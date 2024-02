Die Aalener CDU-Fraktion hat zum politischen Aschermittwoch in die Gaststätte des SSV Aalen eingeladen und viele Fraktionsmitglieder sind der Einladung gefolgt. Begrüßt wurden die CDUler von der Stadtverbandsvorsitzenden Nadine Patzelt sowie dem Ortsverbandsvorsitzenden Marius Bader.

Wagenblast: Bürgerinnen und

Bürger möchten mehr Inhalt und kein Gepolter

Gepoltert aber wurde wenig von den Rednern. „Wir befinden uns in einer Zeit, in der das nicht am stärksten zählt. Ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr so sehr auf die Rhetorik achten, sondern auf den Inhalt“, sagte der Fraktionsvorsitzende Thomas Wagenblast, der durch die stadtpolitischen Themen und Entwicklungen führte. Bundestagsmitglied Roderich Kiesewetter sprach natürlich viel über die Lage der Welt mit Fokus auf den Krieg in der Ukraine und die Kreisvorsitzende der CDU Ost-alb, Heike Brucker, ging auf die grundsätzliche Relevanz von aktuellen Themen ein und vertrat zudem den erkrankten Landtagsabgeordneten Winfried Mack. Na klar, einige Spitzen gab es durchaus in Richtung Ampel-Regierung, vielmehr aber zeigte vor allem Kieswetter sehr eindringlich auf, warum man die AfD nicht wählen könne. Sachlichkeit aber überwog im SSV-Heim, vielleicht gibt es einfach auch zu viele Problemherde derzeit in der Welt.

Zusammenspiel von Bund,

Land und Kommune muss weiter gewährleistet sein

Kiesewetter, der im Nachgang noch auf eine kommunale Veranstaltung nach Nattheim musste, unterstrich die Wichtigkeit des Zusammenspiels von Bund, Land und Kommune und sagte seine stete Unterstützung auf kommunaler Ebene zu, so natürlich auch Bader und Patzelt.

Es sei gut, dass Unternehmen wie Zeiss, Eura oder auch Voith aus dem Wahlkreis immer präsenter in Berlin aufschlügen, so Kiesewetter. „Wir brauchen gerade aus den ländlichen Räumen eine klare Präsenz, weil wir einen Wirtschaftsminister haben, der sehr stark auf die Großen setzt und nicht berücksichtigt, dass kleine und mittelständische Unternehmen vorrangig auch Zulieferbetriebe sind“, so Kiesewetter in Richtung Robert Habeck. Die Wirtschaftspolitik der vergangenen beiden Jahre habe das Land an seine Grenzen gebracht.

Wärmepumpen ohne Strom bringen keinem etwas

Der Bundestagsabgeordnete führte zudem noch die Krise im Wohnungsbau an mit komplizierten neuen Förderprogrammen und natürlich ging er auf die Energiekrise an. Alles steuere Richtung Wärmepumpen, „aber dafür haben wir nicht den Strom“, so Kiesewetter weiter. „Das führt dazu, dass wir irgendwann alle Wärmepumpen haben, nicht aber den Strom und das führt zum Blackout.“

Kieswetter begrüßt die

Demonstrationen, ist aber gegen jeden Extremismus

Die vielen Demonstrationen zuletzt begrüßt Kiesewetter, wünschte sich aber, es wären nicht nur Demos gegen rechts, sondern gegen Extremismus allgemein. „Rechts, links, Islamismus. Das, was gerade stattfindet, ist gut. Die Gesellschaft ist auf der Straße, wir müssen Flagge zeigen“, so Kiesewetter weiter. Der AfD müsse man Enhalt gebieten, es gebe auch viele Unternehmen, die sehr AfD-nah seien. „Nicht die Demonstrationen verhindern die AfD, sondern das Gespräch mit Nachbarn.“

Heike Brucker: Nicht

so viel mit Nichtigkeiten aufhalten

Darf man noch „Weiberfastnacht“ sagen und dürfen die Kinder noch auf „Karussell-Tieren“ fahren? Das fragte Heike Brucker ironisch. „Das sind alles Nebensächlichkeiten, die aber das Internet und die Zeitungen füllen und die diskutiert werden. Dabei wäre es doch viel wichtiger, dass wir uns darum kümmern, wie wir unseren Wohlstand sichern“, so die Kreisvorsitzende. Ein Argument der AfD-Wähler sei stets, dass ja nicht alle rechts seien, so Brucker weiter: „Aber, und das ist entscheidend: Wer die AfD wählt, wählt immer auch ein paar Rechtsradikale. Und wenn es nur einer ist, dann ist es schon einer zu viel.“

Mehr Sicherheit am ZOB

Aalen ist nur eines von vielen Themen

Wagenblast wies darauf hin, dass man der Kommunalpolitik seinen Stempel aufgedrückt habe, was auch am Aalens Erstem Bürgermeister Wolfgang Steidle gelegen habe. Insgesamt, und das sei ein Dauerbrenner-Thema, werde man auch künftig an der Lebensqualität in Aalen arbeiten, dazu zähle unter anderem auch die Sicherheit am ZOB, der laut einer Studie für viele Bürgerinnen und Bürger kein sicherer Ort mehr sei. Das könne nicht sein, das sei ganz klar Thema der Kommunalpolitik. Und das habe man sich als CDU auf die Fahne geschrieben - wie vieles andere auch.