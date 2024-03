Castell-Biker spenden mehr als 3000 Euro für den guten Zweck

Großer Bahnhof war im Bikertreff Castell bei der Übergabe der Spenden aus dem Erlös der Weihnachtstombola. Schon viele Jahre veranstaltet die Familie Vogel vom Bikertreff Castell in Unterrombach an Weihnachten eine Tombola. Und alle halfen wieder mit: Die Wirtsfamilie und die Castell-Stammgäste organisierten die Gewinne und so konnte Tombola-Chef Georg Knobel am „Heiligen Morgen“ den Gästen eine Tombola mit über 350 Preisen präsentieren. Durch den Verkauf der Lose und durch großzügige Spenden kamen mehr als 3000 Euro zusammen.

Natürlich wurde der Gesamterlös wieder für einen guten Zweck zur Verfügung gestellt. Patricia Kurz, Ida Ebert und Felix Renner von den Weststadt-Ministranten/Ministrantinnen, Heidi Luley und Silke Dörrer von der Weilermer Zwergenstube, Stefanie und Peter Lohner vom Projekt „Ramonas Vermächtnis, Sonja Ruf und Miriam Tretter von der Taekwondo-Abteilung der TSG Hofherrnweiler/Unterrombach, Ursula Stengel-Wünsch und Sonja Vaas von der Außenklasse Unterrombach der Konrad-Biesalski-Schule und Marathon-Schwimmer Oliver Auchter für das Kinderhospiz Ostalb nahmen von Castell-Wirt Patrick Vogel die Schecks in Höhe von jeweils 515 Euro entgegen.