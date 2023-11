Carolin Morassi holt zwei Titel

Die Schwimmer der Aalener Sportallianz haben sich bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Mühlacker zwei Landestitel, zwei Vizetitel, vier Bronzemedaillen in der offenen Wertung und in der Juniorenwertung erschwommen.

Zweimal hatte Carolin Morassi die Nase vorn und siegte über 200 Meter Schmetterling (2:16,68 Minuten) und 100 Meter Lagen (1:05,66) und holte damit zwei BaWü-Titel. Über 100 Meter Schmetterling schrammte sie knapp am Podest vorbei (1:03,62). Über 50 Meter Schmetterling schmetterte sie nur sechs Hundertstel über ihrer Bestmarke von 28,84 Sekunden zum vierten Platz. Vanessa Dambacher schmetterte über 50 Meter Schmetterling zum Vize-Titel und freute sich über ihre 28,79 Sekunden. Über 50 Meter Freistil blieb die Uhr bei 27,04 Sekunden stehen und sie wurde damit Sechste. Zufrieden war sie auch über 100 Meter Freistil (59,66) und über 200 Meter Freistil 2:14 Minuten).

Ryan Newman, der nur eingeschränkt trainieren kann, sprintete über 50 Meter Freistil zu Bronze (23,82). Über 50 Meter Rücken zeigte er nochmals seine Sprintfähigkeit und schlug in neuer Vereinsrekordzeit von 27,19 Sekunden an. Einen weiteren Start hatte er über 200 Meter Freistil (2:06). Im Juniorenbereich gewann Oliver Hummel Bronze über die beiden Sprintstrecken 50 Meter Brust und Schmetterling. Einen neun Jahre alten Rekord löschte er über 50 Meter Schmetterling. Dieser steht nun bei 26,70 Sekunden. Persönliche Bestzeit gab es über 50 Meter Brust (30,99) und über 100 Meter Brust (1:08,82). Ein Zehntel fehlte bei 100 Meter Freistil zur Bestzeit von 55,48 Sekunden. Über seine fünfte Strecke, die 100 Meter Schmetterling schmetterte er in 1:01 Minuten und belegte den achten Platz. In Ravensburg vor zwei Wochen qualifizierten sich aus dem Nachwuchsbereich Valentin Gölder und Julia Merkel für die BaWü in Mühlacker. Gölder steigerte sich um über eine halbe Sekunde über 100 Meter Freistil (1:02,27) und über die doppelte Distanz schwamm er fünf Sekunden schneller (2:19,58). Im Jahrgang 2009 belegte er Mittelfeldplätze. Julia Merkel konnte sich mit ihren beiden Strecken auf Platz zehn in die Ergebnislisten eintragen und stellte über 50 Meter Freistil einen persönlichen Rekord auf (29,73). Über 200 Meter Lagen schwamm sie nochmals ihre Qualizeit von 2:44 Minuten. Zweimal knapp an einer Medaille vorbei platzierte sich Vivien Jocham. Im Juniorenbereich startete sie über 200 Meter Freistil (2:20) auf Platz vier. Auch über die längere 200 Meter Rückenstrecke hat sie sich qualifiziert und auch hier schwamm sie nur knapp an Bronze vorbei, stellte dafür mit 2:34,22 einen neuen persönlichen Hausrekord auf. Johanna Gölder startete im Jahrgang 2006 über 100 Meter und 400 Meter Freistil und schrammte an Bronze vorbei. Dafür steigerte sie sich über 100 Meter Freistil um drei Zehntel (1:02,27 ) und für die 400 Meter Mittelstrecke benötigte sie 4:53. Jeweils Platz fünf erreichte sie über 50 Meter Freistil in neuer Bestzeit (28,54) und eine Sekunde war sie über 200 Meter Freistil schneller und schwamm 2:17,08 Minuten. Platz fünf und sechs konnte Tom Gentner im Jahrgang 2007 über 100 Meter und 200 Meter Rücken erzielen. Über 100 Meter und 200 Meter Freistil platzierte er sich im Mittelfeld.

Benedikt Uhl freute sich über seine Verbesserung auf der kurzen Freistilstrecke. Er kraulte über 50 Meter Freistil 25,51 und wurde in der Juniorenwertung Fünfter. Ein sechster Platz kam über 50 Meter Schmetterling dazu. Hier schmetterte er 27,28 Sekunden. Auf dem elften Platz landete er über 100 Meter Freistil (56,85). In allen drei Rennen konnte Elena Perez-Kelke an ihre Bestleistungen heranschwimmen. Sie schwamm jeweils auf Platz sieben über 100 (1:03) und 200 Meter Freistil (2:19). Die 50 Meter Freistil kraulte sie in 29,5 Sekunden und wurde im Jahrgang 2006 auf Platz neun gelistet. Der Teamälteste Marco Leipold (Jahrgang 93) platzierte sich im Mittelfeld über 50 Meter Brust (31,05). Die 4x50 Meter mixed Freistil-Staffel holte sich den Landes-Vize-Titel. Ryan Newman schwamm mit 23,5 Sekunden an, 25,5 legte Oliver Hummel nach, Carolin Morassi sprintete 26,8 und Vanessa Dambacher schlug nach 27,0 ‐ Silber. Zweimal gab es Bronze: 4x50 Meter Freistil weiblich und 4x50 Meter Lagen männlich. Vanessa Dambacher, Carolin Morassi, Elena Perez-Kelke und Johanna Gölder wurden Landes-Dritte. Und in der Besetzung Tom Gentner, Marco Leipold, Oliver Hummel und Benedikt Uhl wurde das ASA-Quartett ebenfalls Dritter. Zweimal schrammten die ASA-Schwimmer am Podest vorbei: In der 4x50 Meter mixed-Staffel schwammen Morassi Rücken in 31,0 Sekunden, Leipold 30,8 in Brust, Hummel 26,5 in Schmetterling und Dambacher 27,1 in Freistil. Das männliche Quartett mit Uhl, Hummel, Gentner, Newman schwamm in 4x50 Meter Freistil auf Platz vier (1:40,75). Das weiblich Quartett beendete ihre Lagenstaffel auf dem fünften Platz. Hier schwammen Morassi, Gölder, Dambacher und Merkel.