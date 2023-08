Carmen Irtenkauf ist die Dame vom Grill

Eine Currywurst mit Pommes geht immer. Ebenso eine Rostbratwurst im Wecken oder eine Rote frisch vom Grill. Das weiß auch Carmen Irtenkauf. Seit 50 Jahren gibt es mittlerweile den Würstchenstand Irtenkauf–Keefer auf dem Aalener Wochenmarkt, den die 57–Jährige 1995 gemeinsam mit ihrem Mann Klaus übernommen hat und diesen seither im Sinne ihrer Mutter Ilse Keefer erfolgreich führt. Anlässlich des Bestehens seit über einem halben Jahrhundert hat Carmen Irtenkauf extra Geschirrtücher bedrucken lassen, die in den kommenden Wochen an treue Kunden verteilt werden.

„Seit 50 Jahren auf dem Wochenmarkt präsent zu sein, ist etwas ganz Besonderes“, sagt Carmen Irtenkauf und blickt in die Vergangenheit zurück. Dass sie jemals in die Fußstapfen ihrer Mutter treten würde, habe sie sich 1973 nicht ausmalen können. In diesem Jahr übernahm die in Wasseralfingen aufgewachsene Ilse Keefer von der Heubacher Familie Mayer den ersten Imbiss–Stand, an dem sie zuvor als Aushilfe beschäftigt war und mit dem sie gemeinsam mit ihren Chefs von Stadt zu Stadt und von Markt zu Markt gezogen ist. Nach der Übernahme durch die engagierte Geschäftsfrau wich die mit einem Schirm ausgestattete Holztheke recht schnell einem modernen Anhänger mit eingebauter Grillküche, mit dem die fünffache Mutter umhertingelte und auch auf dem Aalener Wochenmarkt ihre Keefer–Würste verkaufte, die seit 50 Jahren von Adolf Widmann, Inhaber der Metzgerei in Heubach–Lautern, hergestellt werden. „Was anderes kommt bei uns nicht auf den Grill, sagt Carmen Irtenkauf.

Bereits als kleines Kind hat die in Essingen aufgewachsene und noch heute in der Remstalgemeinde lebende 57–Jährige Marktluft geschnuppert. Noch gut erinnert sie sich, wie sie nach der Schule mit dem Zug nach Schwäbisch Gmünd gefahren ist, um ihrer Mutter, die überdies Mitte der 80er–Jahre auch einen Imbisswagen vor dem ehemaligen „Gentner Westside“ im Industriegebiet betrieben hat, beim Brutzeln und Verkaufen auf den dortigen Märkten zu helfen. Auch auf dem Aalener Wochenmarkt half sie ebenso wie ihre vier Brüder regelmäßig mit. Dass sie allerdings jemals das Imbiss–Geschäft ihrer Mutter übernehmen würde, hätte sie zum damaligen Zeitpunkt nicht gedacht.

Nach ihrem Abschluss an der Parkschule in Essingen hat Carmen Irtenkauf eine Ausbildung zur Friseurin absolviert und sowohl in Aalen als auch in Essingen in mehreren Salons gearbeitet. Angesichts des bereist damals schon schlecht bezahlten Berufs wechselte sie schließlich in die Industrie und hat neun Jahre bei Siemens in Heidenheim gearbeitet. Mit der Geburt ihres ersten Sohnes Max im Jahr 1995 hat sie ihren dortigen Job jedoch an den Nagel gehängt. Nichtstun sei für die junge Mutter allerdings nicht infrage gekommen. Als im September desselben Jahres überdies ihr Vater Gerhard verstorben ist, der ihrer Mutter trotz seines Berufs bei der Bahn tatkräftig unter die Arme gegriffen habe, konnte sie diese nicht im Stich lassen und hat kurzerhand das Imbiss–Geschäft übernommen. „Ein großes Glück war, dass mein Mann, den ich 1986 in der ehemaligen Disco Skyline im Aalener Industriegebiet kennengelernt und 1990 geheiratet habe, als gelernter Koch seinen Erfahrungsschatz und sein Können einbringen konnte“, blickt Carmen Irtenkauf zurück.

Neben dem Haushalt und dem Aufziehen zweier Söhne, der Zweitgeborene Tim kam 1997 zur Welt, sei der Betrieb des Familienunternehmens schon ein Kraftakt gewesen. Auch für ihren Mann, der neben seines Jobs bei der Firma Erlau immer und stetig im Einsatz gewesen sei. Auf ihr Engagement sei ihre Mutter mächtig stolz gewesen und auch darauf, dass beide neben dem Imbiss–Wagen auch ins Catering eingestiegen sind, für das sie für Firmenfeiern, Geburtstage, Hochzeiten oder Großveranstaltungen gebucht werden. Ganz nach dem Motto ihrer Mutter: „Was ich nicht selbst essen kann, gebe ich auch keinem anderen“ würde alles, „was wir dort vor Ort frisch und regional kochen, zuhause getestet und wir laden mitunter auch Freunde zum Probeessen ein“, sagt Carmen Irtenkauf.

Sie sind die vier Musketiere, die den Imbiss-Stand auf dem Aalener Marktplatz stemmen (von links) Klaus Irtenkauf, Carmen Irtenkauf, Sylvia Keefer und Jochen Keefer. (Foto: Verena Schiegl )

Jeden Mittwoch und Samstag steht sie hinterm Grill in ihrem Stand neben dem Café Podium, an dem sich Generationen von Aalenern und Gästen von außerhalb eine Wurst in den Mund geschoben haben. Heute kommen die einst kleinen Kinder, die sich über eine Thüringer freuten, bereits mit ihren eigenen Kindern, sagt Carmen Irtenkauf, der der Kontakt zu den Kunden eine Herzensangelegenheit sei. Auch am Donnerstag und von Oktober bis März auch freitags gibt es an dem Stand auf dem Aalener Marktplatz Würstchen und Co. Allerdings kümmert sich an diesen Tagen ihre Schwägerin Sylvia Keefer um die Kunden, die auch die Vertretung an den Wochenmarkttagen übernimmt, wenn die Irtenkaufs im Urlaub sind. So gut es geht werde sie von ihrem Mann und dem Bruder von Carmen Irtenkauf, Jochen Keefer unterstützt, der hauptberuflich beim Autohaus Bierschneider arbeitet.

„Beim Aalener Maimärktle oder beim Herbstmärktle mischen wir seit Jahren nicht mehr mit“, sagt die 57–Jährige. Leider, wie viele Kunden finden würden. Denn für diese sei die dort angebotene Spargelpfanne ihres Mannes Klaus der Renner gewesen. Diese habe er vor rund 15 Jahren gemeinsam mit Ernst Häcker, dem damaligen Sprecher der Marktbeschicker, auch auf dem Wochenmarkt angeboten, und die Besucher seien bis zum ehemaligen Kaufring (heute Kubus) Schlange gestanden. Aufgegeben haben die Irtenkaufs auch die beiden Stände an der Stadtkirche an den Reichsstädter Tagen, an denen sie als Erste in großen Pfannen Schupfnudeln mit Kraut zubereitet hätten.

Der Stand auf dem Wochenmarkt ist Carmen Irtenkauf heilig. Dieser sei ihre Leidenschaft und an diesem möchte sie so lange wie möglich Würstchen unters Volk bringen. Immer wieder seien hier auch neue Ideen geboren worden. Carmen Irtenkauf denkt etwa an die Currywurst aus der Dose, die vor allem in Corona–Zeiten und angesichts der beiden Lockdowns reißenden Absatz gefunden habe. Sie und ihr Mann Klaus, der mittlerweile mit 63 Jahren in Rente ist und sich jetzt voll und ganz dem Stand und dem Catering widmen kann, seien auch die ersten gewesen, die im Rahmen eines Schaukochens Kartoffelchips hergestellt und den Kindern alles rund um die Grombiera erklärt hätten.

Kartoffeln isst auch Carmen Irtenkauf gerne und „Wurst kann ich natürlich immer essen“, sagt sie und lacht. Die Frage, warum sie eine Powerfrau ist, beantwortet ihr Mann Klaus, der seit zehn Jahren Sprecher der Marktbeschicker ist, mit folgendem Satz: „Weil sie alles besser weiß“ und fügt hinzu: „Weil sie neben der Erziehung der Kinder, dem Führen des Haushalts das Imbiss–Catering geschmissen hat. Und das mit großem Erfolg.“