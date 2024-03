Cäsar will mir den Spaß verderben

Homeoffice, die Sonne scheint mir direkt ins Gesicht, 16 Grad Celsius sind angesagt. Ein Vorfrühlingstag wie gemalt - aber eben der 29. Februar, ein Schalttag. Ja, schalten, das würde ich jetzt gerne, denn in der Garage wartet das Motorrad auf die erste Ausfahrt. Aber: Es ist Schalttag. Und mein Saisonkennzeichen nennt unmissverständlich den 1. März als Saisonbeginn. Also noch einen Tag warten. Hält das Wetter? Warum gibt’s überhaupt Schalttage? Ich habe in die Online-Suchmaske mal „Schalttag für Kinder erklärt“ eingegeben. Antwort: „Ein normales Jahr hat 365 Tage. Alle vier Jahre gibt es aber ein Schaltjahr mit 366 Tagen. Das liegt daran, dass die Erde nicht genau 365 Tage braucht, um einmal um die Sonne zu wandern, sondern ungefähr einen Vierteltag mehr.“

Ansgar König (Foto: Archiv )

Das hilft mir jetzt nicht weiter, ich suche einen Schuldigen. Auch hier hilft die Online-Suche: „Zurück zu den Anfängen, zu Julius Cäsar. Er hat den Schalttag im Jahr 45 vor Christus eingeführt. Das hat aber das Problem nicht restlos gelöst. Zum Nachrechnen: 0,24 mal 4 ergibt nicht ganz einen ganzen Tag. Der Kalender à la Cäsar war dem astronomischen Kalender dadurch voraus.“ Danke dafür, aber Cäsar konnte vor über 2000 Jahren nicht wissen, dass ich jetzt Motorrad fahren will. Meine Rechenkenntnisse (und im Übrigen auch meine Lateinkenntnisse) sind trotz humanistischer Schulbildung beschränkt. Meine persönliche Rechnung ist deshalb einfacher: Warte ich eben noch einen Tag. So isch halt!

[email protected]

Redakteurinnen und Redakteure sind auch Menschen. Und sie erleben Kurioses, Lustiges, Irritierendes, manchmal vielleicht auch Trauriges. Und das ist Lesestoff an dieses Stelle. Am Ende jeder Episode lässt sich sagen: So isch halt!