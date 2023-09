Busfahrer werden händeringend gesucht

„Ich bin mit Leib und Seele Busfahrer“, sagt Marcel Engelmann und fügt lächelnd hinzu: „Ich habe ja praktisch mein Hobby zum Beruf gemacht.“ Und das in einer der Branchen, in der Fachkräfte inzwischen händeringend gesucht werden. So dringend, dass deshalb der Ostalbkreis, Ost-albMobil, die Bundesagentur für Arbeit und das Jobcenter Ostalbkreis mit den Verkehrsunternehmen der Region und weiteren Partnern die Initiative „Fahrpersonal 2023“ gestartet haben. Ziel ist, die angespannte Situation beim Fahrpersonal der Verkehrsunternehmen im Kreis zu verbessern. Dazu gehört ein Infotag am kommenden Samstag, 23. September, auf den Betriebshöfen mehrerer Busunternehmen, zu dem alle am Berufsbild des Busfahrers beziehungsweise der Busfahrerin Interessierte eingeladen sind.

Dass es dabei um einen schönen und attraktiven Beruf geht, spürt man im Gespräch mit dem 25-jährigen Marcel Engelmann sofort. Ihn haben von klein auf große Fahrzeuge interessiert, erzählt er. Während der Schulzeit war sich der gebürtige Gmünder jedoch nicht sicher, ob er zur Polizei gehen wollte wie sein Vater oder ob er „irgendwas mit Informationstechnologie“ machen wollte, einem Gebiet, auf dem er auch sehr fit ist. Nach der mittleren Reife war für ihn aber klar, dass er Berufskraftfahrer, speziell Busfahrer werden wollte.

In seiner Heimatstadt war eine Ausbildung nicht möglich und so ging Engelmann zur OVA in Aalen. Dort absolvierte er eine dreijährige duale Ausbildung. Das bedeutete, dass er im Blockunterricht einerseits in der Schule für Berufskraftfahrer wochenweise die Schulbank drückte und dass er andererseits in der OVA-Werkstatt an der Gartenstraße in Aalen arbeitete. Er musste schließlich auch technisch fit sein und wissen, wie ein Bus funktioniert.

Auch bei einer externen Busfahrschule hieß es Theorie pauken und in mindestens 89 Fahrstunden zu lernen, wie man einen Bus sicher und unfallfrei steuert. „Das alles ist schon sehr anspruchsvoll“, blickt Engelmann auf seine Lehrjahre zurück. Die Kosten für den Führerschein, die erheblich über denen für einen Auto-Führerschein liegen, übernahm die OVA.

Im Alter von 18 Jahren hatte Engelmann es geschafft: Er war stolzer Besitzer des großen Busführerscheins, was bedeutet, dass er sich hinter das Steuer eines jeden Busses setzen darf bis hin zum Doppeldecker oder zum Bus mit Anhänger. Einen Doppeldecker durch den Aalener Stadtverkehr zu steuern, findet er einfach toll. Zwar flößt der auch ihm Respekt ein, aber, so sagt er schmunzelnd: „Je größer, desto besser!“

Engelmann hat seine Berufswahl jedenfalls noch nie bereut, wobei er jedoch nicht verhehlt, dass er den Linien- dem Reiseverkehr vorzieht, bei dem man als Fahrer oft mehrere Tage am Stück unterwegs ist. So bedient er als Busfahrer seit drei Jahren verschiedene OVA-Linien im Aalener Stadtverkehr und ist in der Regel zwischen 10 und 20.30 Uhr auf Achse, mit den entsprechenden Pausen dazwischen, versteht sich. „Schüler können anstrengend sein“, erzählt er, gelegentlich fehle es bei den Fahrgästen auch an Respekt. Manche brächten überhaupt kein Verständnis für Verspätungen auf. Engelmann: „Wir tun selbstverständlich alles, um den Fahrplan einzuhalten. Wenn es aber wegen Staus oder beispielsweise wegen der Großbaustelle an der Bundesstraße 29 bei Essingen zu Verspätungen kommt, dann haben wir das nicht in der Hand.“ Es gibt aber natürlich auch die anderen Fahrgäste, die sehr nett sind, freundlich grüßen und sich für jede Auskunft bedanken, fügt Engelmann sofort hinzu.

Auf die Frage, was er als Busfahrer sich von den anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern wünschen würde, kommt wie aus der Pistole geschossen: „Wenn sie rechtzeitig blinken würden, wenn sie die Fahrtrichtung ändern, wäre schon sehr viel geholfen.“ Dann könne sich der Busfahrer rechtzeitig darauf einstellen und müsse nicht abrupt bremsen, was auch für seine Fahrgäste unter Umständen unangenehm sein könnte. Schließlich wirkten bei einem Bus, und erst recht bei einem voll besetzten, ganz andere Kräfte als bei einem im Vergleich dazu kleinen Wagen. Auch bei manchen Fußgängern würde er sich wünschen, dass sie mehr auf den Verkehr achten. „Am Busbahnhof ist es manchmal ganz schlimm“, hat Engelmann beobachtet. Aber das alles kann ihm natürlich nicht die Freude an seinem Beruf nehmen. „Mir macht er immer noch Spaß“, sagt Engelmann und fügt hinzu: „Den lass ich mir auch nicht nehmen.“

Das Berufsbild des Busfahrers sollen auch die Infotage am kommenden Samstag, 23. September, von 10 bis 14 Uhr im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche auf den Betriebshöfen der OVA in Aalen, der Firma Beck + Schubert in Aalen-Ebnat, OK.go in Ellwangen und Stadtbus Gmünd vermitteln. Landrat Joachim Bläse hat angekündigt, dass er sich an diesem Tag die Situation in Schwäbisch Gmünd ansehen will. „Ich möchte dies auch als Wertschätzung stellvertretend gegenüber dem Fahrpersonal im ÖPNV im gesamten Ostalbkreis verstanden wissen. Damit uns der gewünschte ÖPNV-Ausbau in Stadt und Land gelingt, brauchen wir Fahrpersonal. Busfahrer und Busfahrerinnen tragen die Verantwortung für die Sicherheit der Fahrgäste, anderer Verkehrsteilnehmer und für ihre teuren Fahrzeuge. Sie benötigen eine ausgeprägte Fahrfähigkeit, um große Fahrzeuge sicher zu steuern und eine Stressresistenz bei Verkehrsstaus und unerwarteten Situationen.“

Der Landrat fährt fort: „Aus diesem Grund erfüllen sie hohe Anforderungen an die Berufskraftfahrerqualifikation, regelmäßige Weiterbildung und Gesundheitschecks. Dementsprechend lässt sich in diesem Beruf auch richtig gutes Geld verdienen. Busfahrer und Busfahrerinnen werden in Baden-Württemberg deutschlandweit am besten bezahlt. Wer einen Beitrag zum Klimaschutz leisten will und gerne täglich draußen mit Menschen unterwegs ist, sollte sich angesprochen fühlen. Nutzen Sie die Möglichkeiten im Ostalbkreis am 23. September, auf dem Fahrersitz eines Busses Platz zu nehmen und das Berufsbild kennenzulernen.“