Buntes Filmprogramm unter freiem Himmel

Aalen / Lesedauer: 5 min

Freuen sich auf die Open-Air-Kino-Woche im Westhof des KubAA (von links): Heike Brucker, Walter Heichel und Sabine Heusel-Gentner. (Foto: Ansgar König )

Vom 31. August bis zum 6. September veranstaltet das Kino am Kocher eine Open–Air–Kino–Woche am Kulturbahnhof. An sieben Tagen wird es sieben cineastische Klassiker zu sehen geben.

Veröffentlicht: 10.08.2023, 05:00 Von: Ansgar König