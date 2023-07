Bund fördert Breitbandausbau in Wört, Westhausen und Ellenberg

Die Ampel–Koalition in Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, den Breitbandausbau voranzutreiben. „Die Fördermittel fließen und werden im Ostalbkreis genutzt. Das ist wichtig, denn Breitbandausbau gerade im ländlichen Raum ist Daseinsvorsorge“, teilt die SPD–Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier mit. Die Fördermittel des Bundes werden für den Breitbandausbau in den Gemeinden Wört, Westhausen und Ellenberg genutzt.

Insgesamt investiert Wört rund 172.000 Euro in den Ausbau des schnellen Internets und erhält dafür eine Förderung in Höhe von rund 86.000 Euro. In Westhausen werden insgesamt rund 1,8 Millionen Euro investiert. Hier beträgt die Bundesförderung rund 900.000 Euro. In Ellenberg werden insgesamt knapp 711.000 Euro investiert, die Bundesförderung beläuft sich auf rund 426.000 Euro. Der Breitbandausbau wurde in Ellenberg bereits im Sommer 2022 abgeschlossen.