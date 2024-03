Die Mahnwache des Aalener Friedensbündnisses am Mittwochabend am Marktbrunnen ist der Auftakt für weitere Mahnwachen gewesen, die die neu gegründete Formation jeden zweiten Mittwoch im Monat veranstalten möchte, weil die Konflikte in der Welt nicht weniger, sondern mehr werden, sagte Josef Mischko, Kreisvorsitzender der Arbeiterwohlfahrt (AWO und Mitglied der Friedensinitiative im Vorfeld der Veranstaltung im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Zu dieser sind rund 30 Bürger gekommen, um auch mit Transparenten und Schildern ein Zeichen für den Frieden im Nahen Osten, in der Ukraine und auf der Welt zu setzen.

Elf verschiedene friedensbewegte Gruppen und Organisationen, darunter der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), Pax Christi, Act for transformation, UtopiAA, Attac oder die Linke haben sich dem Aalener Friedensbündnis angeschlossen, sagte Josef Mischko in seiner Ansprache. Und es dürften gerne noch mehr werden. Alle haben gemeinsam ein Ziel: eine Welt ohne Kriege. Denn diese brächten nur menschliches Leid und Vernichtung. Kriege würden nur Verlierer kennen, es werde Zeit, die Kriegsspirale zu beenden. Neben Mischko forderte Jürgen Menzel von Act for transformation die Politik auf, sich auf ihre Stärke zu besinnen und auf Frieden durch Verhandlungen zu setzen.