Bühne frei für den Spaß am Zusammenspiel

Neue Location, neue Macher, aber ein bewährtes Konzept. „Es lebe der Jazz“, dachten sich die beiden Musiker Christian Bolz und Thomas Göhringer. Und es lebe die Improvisation und der Spaß am Zusammenspiel. Deshalb lassen sie die Tradition der Jazzsessions in Aalen wieder aufleben, aber nicht im „LC“ oder im „Bottich“, sondern im Kulturbahnhof. Denn da gehören sie schließlich hin. Unser Redakteur Ansgar König hat sich vor der Premiere am Mittwoch, 18. Oktober, um 20 Uhr im Foyer des Kulturbahnhofs Aalen mit Thomas Göhringer unterhalten.

Wann war denn die letzte Jazzsession im Bottich?

Im März 2020. Ich erinnere mich noch gut. Wir hatten kurz zuvor unser Bandcamp ausgerichtet, und da gab es schon Gerüchte, dass Skitouristen, erkrankt an einem obskuren Virus namens „Corona“, aus Südtirol heimgekehrt sein sollen. Bei der Jazzsession saßen wir dann in kleiner Runde im „Bottich“ und sind unverrichteter Dinge wieder heim. Aber die Sessions gehen ja tatsächlich auf eine sehr lange Tradition zurück. Schon in den 1960er- und 1970er-Jahren gab es im „LC“ Sessions, die Wolfgang Fausel nach der Schließung des „LC“ in den „Bottich“ mitbrachte. Da hat sich zunächst Stefan Frank verdient gemacht, später haben sich der mittlerweile verstorbene Bernd Bauer und ich darum gekümmert. Und dann hat ja auch der „Bottich“ geschlossen.

Und dann?

Wir wollten die Sessions unbedingt wieder aufleben lassen. Sie haben uns gefehlt und auch den Musikern. Zuerst dachten wir an den Saal der Musikschule im KubAA, den hier sind Christian Bolz und ich als Lehrer tätig, aber das hatte uns zu viel schulischen Charakter. Mit Hilfe von Musikschulleiter Chris Wegel, ebenfalls bekennender Jazzfan, sind wir nun im Foyer des Kulturbahnhofs gelandet und damit sehr zufrieden ‐ eine tolle Location mit einem tollen Sound vor allem für kleinere Combos.

Wer ist alles mit dabei?

Für die Bewirtung, so die jetzige Planung, soll die Bar im Kino am Kocher sorgen. Und auch der Jazzfestverein „kunterbunt“ ist mit im Boot, finanziell, und natürlich mit seinen Kontakten. Spielen sollen schließlich nicht nur Bands, die wir kennen, sondern auch Formationen, die gerade unterwegs sind und am Mittwochabend noch einen Termin frei haben.

Wie läuft der Abend ab?

Es wird immer eine Band geben, die sozusagen anheizt und durch den Abend führt. Danach ist die Bühne frei für alle, die gerne Jazz spielen ‐ Improvisieren, RealBook-Standards, Solospiel. Am 18. Oktober ist es das Ensemble „Blaues Krokodil“ mit Markus Braun, Tobias Knecht, Moritz von Woellwarth, Christian Bolz und mir, lauter erfahrene Musiker. Beim zweiten Termin spielt dann „Combo Centro Verde“, die Lehrerband der Musikschule.

Und was sollen Interessentinnen oder Interessenten für die offene Jazz-Bühne mitbringen?

Ihr Instrument und die Bereitschaft, sich auf wilden Jazz einzulassen, die Lust am Improvisieren. Alles andere ist da: Mikrofon für Sängerinnen und Sänger, eine komplette Backline und sogar ein Flügel. Was wir nicht wollen: Genregrenzen, Scheuklappen. Unser Ziel ist: Jeder kann mitspielen ‐ eine offene Bühne eben.