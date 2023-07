Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting ist ziemlich genau 85 Weinflaschen schwer. Das hat die „Weinwaage“ auf dem Spritzenhausplatz beim Start des 42. Südtiroler Weinfests am Freitagabend gezeigt. Das Aufwiegen des jeweiligen Oberbürgermeisters gehört schon seit dem ersten Weinfest dazu und ist mittlerweile Aalener Tradition.

Tina Morassi–Wiedemann, die Inhaberin des Weinmarkts Grieser, freute sich, dass sich trotz eher mauem Wetter bereits etliche Gäste unter den Platanen die flüssigen und festen Spezialitäten aus Südtirol schmecken ließen. Dorthin fühlte sich dann auch Brütting zurückversetzt, als er an Pfingsten mit seiner Familie unterwegs war nach Cervia, Aalens italienischer Partnerstadt, und er in einer Weinlaube in Südtirol eine Pause einlegte. „Da war es wie hier“, hatte er erklärt, bevor er sich auf die Waage setzte.

Der Kreisgeschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes und Vorsitzende des Aalener DRK–Ortsvereins, Matthias Wagner, hatte den ehrenamtlichen Helfern des DRK Aalen gedankt, ohne die das Weinfest nicht möglich wäre. Und er hatte auch Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler begrüßt, Bopfingen „soll ja Weinstadt werden“ und er freue sich schon auf das erste Weinfest dort.

Die Weinflaschen, die Brütting aufwog, werden wie immer vom Weinmarkt Grieser dem Bürgerspital gespendet. Verkostet werden sie dann im Herbst, bei der „nettesten und lustigsten Weinprobe, die wir im Jahr machen dürfen“, so Tina Morassi–Wiedemann. Das Südtiroler Weinfest kann man noch an diesem Samstag besuchen.