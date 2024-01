Die vielen Demonstrationen gegen Rassismus und für Demokratie in ganz Deutschland sind auch an Aalen nicht unerhört geblieben.

Hetze, Ausgrenzung und Diskriminierung haben in der Gesellschaft nichts verloren. Wir stehen zusammen und machen das an dieser Stelle sehr deutlich. Frederick Brütting

So hat Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting seinen Impuls beim 14. Neujahrsempfang der VR-Bank im Kulturbahnhof dazu genutzt, Farbe zu bekennen, im Namen der Stadt – und bekam dafür entsprechend zustimmenden Applaus.

Vorstandsvorsitzender sieht gesellschaftliche Entwicklungen

Kurt Abele, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Ostalb, führte durch diesen Sonntagmorgen, freute sich über die vielen Besucherinnen und Besucher und begrüßte jeden persönlich.

Thema dieser feierlichen Runde war ein brandaktuelles: „Personal als Erfolgsfaktor“. Trotz der Krisen, die es weltweit, überregional aber auch regional gebe, müsse jeder einzelne auf der Ostalb stolz auf die eigene Arbeit sein. „Ohne Stolz und Zuversicht wird es uns schwerer fallen, Positives zu bewegen“, sagte Abele eingangs.

Dazu sei jeder selbst dafür verantwortlich, Demokratie und Zusammenhalt in der Gesellschaft „zu halten und zu beschützen“. Jeder habe in diesem Punkt individuell die Möglichkeit, warf Abele den Blick über den Bankenteller und stellte damit unbewusst bereits die Weichen für die Worte des Oberbürgermeisters.

Brütting: Geschichte darf sich nicht wiederholen

Was hält das noch junge Jahr 2024 für die Bürgerinnen und Bürger bereit? Es ist doch immer wieder die zentrale Frage zum Start. Bevor Brütting seinen Ausblick begann, wollte er wegen der aktuellen Ereignisse zunächst mit einem Rückblick starten. Dafür nutzte er eindringliche Worte, so sagte der Historiker Mark Jones, dass sich trotz einiger Parallelen Geschichte nicht wiederholen werde.

Ihn hatte er im vergangenen Jahr beim Neujahrsempfang zitiert, blickte Brütting zurück. Dieser Aussage entgegen setzte er die Worte des Autors Max Czollek, der unlängst auf die Frage, was getan werden müsse, damit sich Geschichte nicht wiederhole, geantwortet hatte: Er könne die Frage nicht verstehen, denn Geschichte wiederhole sich doch gerade. Und gerade ist jetzt, im Jahr 2024. „Geschichte darf sich nicht wiederholen“, konkretisierte Brütting das Abstrakte.

Geheimtreffen von AfD-Funktionären als Auslöser

Er wies auf die Geheimtreffen einiger AfD-Funktionäre mit Rechtsextremen in Potsdam hin, die offensichtlich der Stein des Anstoßes der zahlreichen Proteste gegen Rassismus und für die Demokratie in Deutschland gewesen sind.

„Wenn sich heutzutage Rechtsextremisten zu einer Geheimkonferenz treffen, um über die millionenfache Vertreibung von Menschen zu beraten und zu planen, dann erinnert das nicht nur an das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte. Das ist der Versuch, die Ideologie des Rassismus und Faschismus wieder in die Tat umzusetzen“, holte Brütting aus.

Viele Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft seien besorgt und fragten sich bereits, was mit ihnen werde. Familien, die zugewandert seien oder in denen die Eltern aus einem anderen Land stammten.

„Das sind besorgte Bürger aus unserer Mitte und ich denke, dass es jetzt an der Zeit ist, dass die Mitte aufsteht und deutlich macht, dass Hass keine Meinung ist. Hetze, Ausgrenzung und Diskriminierung haben in der Gesellschaft nichts verloren. Wir stehen zusammen und machen das an dieser Stelle sehr deutlich“, sagte Brütting.

Und weiter: Geschichte wiederhole sich nicht, wenn sich die Demokratinnen und Demokraten für die Demokratie einsetzten. „Das ist unser gemeinsamer Auftrag.“

Brütting bei Tamilen und Chinesen zu Gast

Brütting berichtete, dass er erst am Samstag bei der Neujahrsfeier des Tamilischen Vereins gewesen, am 10. Februar dann zum chinesischen Neujahrsfest in Aalen eingeladen sei - man habe also auf der „internationalen Ostalb“ die Möglichkeit, sich bis Mitte Februar ein gutes neues Jahr zu wünschen. Im Kontext der aktuellen Lage ist dies aber sicher die kleinste Sorge, die umtreibt.