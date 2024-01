„Brentano String Quartett“ gastiert in Aalen

Am Freitag, 26. Januar, um 20 Uhr ist das „Brentano String Quartet“ zu Gast beim Konzertring Aalen in der Stadthalle Aalen. Dem Konzert vorgeschaltet ist ein Einführungsvortrag um 19.15 Uhr.

Großer amerikanischer Klang und Feinheit in jedem kleinsten musikalischen Detail: Das ist das „Brentano String Quartet“. Die außergewöhnlichen Programmkompositionen der renommierten New Yorker bieten ein Alleinstellungsmerkmal in der europäischen Kammermusikszene. Die „Brentanos“ gehören zu den besten Streichquartetten der Welt. Ihre Gabe, komplexe musikalische Prozesse in Klangbilder von ausgesuchter Schönheit zu verwandeln, ist ohnegleichen.

Das Quartett, dessen Name auf Beethovens vermeintliche „unsterbliche Geliebte“ verweist, besticht durch glänzend aufeinander abgestimmtes Ensemblespiel, technische Perfektion und herausragende Vitalität.

Nach Konzerten bei den Biennalen in Paris und Amsterdam sowie in Schwetzingen, Hamburg und Helsinki war das renommierte New Yorker „Brentano String Quartet“ auch in Madrid, München, Dresden, Südtirol und Genf zu hören.

Höhepunkte der kommenden Saison werden dann Konzerte in der Wigmore Hall in London, der Philharmonie Luxemburg und erneut bei der Biennale Amsterdam sein.

In Aalen gastiert das Ensemble mit einem Querschnitt seines Programms. Aufgeführt werden Werke von Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Bela Bartok und James MacMillan.

Ab 19.15 Uhr hält der musikalische Geschäftsführer des Konzertrings Aalen, Norbert Locher, für das interessierte Publikum einen Einführungsvortrag, bei dem das besondere Augenmerk auf dem Werk des Komponisten Bela Bartok liegt.

Karten für das Konzert sind im Vorverkauf beim Musikhaus Mu-sikA, über reservix auf der Webseite des Konzertrings Aalen sowie an der Abendkasse in den Preiskategorien 23 Euro, 26 Euro und 29 Euro erhältlich.