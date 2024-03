Brassmusik in Bopfingen, Ostermarkt in Ellwangen

Salaputia Brass mit ihrem Programm „Brasserie Française“. Die Bläserformation Salaputia Brass mit dem Bopfinger mit Jonas Burow ist am Freitag in der Reihe „Kulutr am OAG“ in der Aula des Ostalb-Gymnasiums in Bopfingen zu Gast. Sie nennen sich bescheiden „Kerlchen“ (Lateinisch: salaputia), haben es aber faustdick hinter den Ohren - oder besser gesagt: in den Lippen. Die Newcomer begeisterten bereits in zahlreichen Konzerten, darunter mehrfach in der Hamburger Elbphilharmonie, beim Schleswig-Holstein Musik-Festival, bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, beim Brass Festival Meran sowie als Gast der ARTE-Sendung „Stars von morgen“. Den Kern des „Salaputia“-Repertoires bilden Originalkompositionen, die um effektvolle Arrangements ergänzt werden. Besonderes Anliegen des Blechblasensembles ist die Literaturerweiterung des eigenen Genres, sowie der Wunsch neue Bläsermusik vermehrt ins Licht des klassischen Konzertlebens rücken zu wollen . Als kreativer Komponist und Arrangeur glänzt hierbei Eigengewächs Peter Dörpinghaus. Neben den Auftritten als Salaputia Brass haben die Bläser verschiedene SoloPositionen in deutschen Spitzenorchestern inne (Konzerthausorchester Berlin, Gewandhausorchester Leipzig, Gürzenich-Orchester Köln, Philharmonisches Staatsorchester Hamburg).

Karten:www.events-am-ipf.de, im OAG-Sekretariat, im Rathaus Bopfingen und in der „Kleinen Schusterwerkstatt“.

*

Samstag, 23. März, bis 16 Uhr, Innenstadt Ellwangen: SamS-Frühling.in Ellwangen mit Ostermarkt. Unter dem Motto „SamS - Shopping am Samstag“ haben sich die Ellwanger Händler zusammengeschlossen und bieten an diesem Tag mit verlängerten Öffnungszeiten zahlreiche Aktionen für die Besucher und Kunden an. Natürlich gehört auch der Ostermarkt dazu. Über 30 Aussteller - im Rathaus und in der Fußgängerzone - bieten ihre handgefertigten Produkte an: Von Osterdeko über Tolles aus Wolle, Holz, Papier, Keramik für Haus und Garten, Getöpfertes, Frühlingsfloristik, Genähtes und Gebasteltes bis hin zu Kunstkarten und Schmuck. Das Spielmobil der Familie Utz bietet tolle Spiel- und Bastelmöglichkeiten sowie Kinderschminken mit Sally. Umrahmt wird der Tag mit Live-Musik von den Bands „Mr. Blue“ und „Music-4-Friends“ sowie Frau John an der Drehorgel, die für eine coole Stimmung sorgen.

*

Freitag, 22. März, 20 Uhr, und Samstag, 23. März, 20 Uhr (mit anschließendem „Theater trifft...“). Theatersaal im Kulturbahnhof: Henrik Ibsens „Nora oder ein Puppenheim“ in der Inszenierung des Aalener Intendanten Tonio Kleinknecht. Im Anschluss an die Samstagsvorstellung folgt ein Abend aus der Diskussionsreihe „Theater trifft…“ mit Anne Theiss und Anna-Lena Mutscheller. Als Henrik Ibsens „Nora oder ein Puppenheim“ 1879 zur Uraufführung kam, wurde der Schritt der Protagonistin in die eigene Selbstbestimmung zum Ende des Stückes als Skandal gesehen und Ibsen aufgefordert, das Ende noch einmal umzuschreiben. Auch, wenn sich bezüglich Emanzipation seitdem viel getan hat, gibt es auch im Jahr 2024 immer noch Probleme wie die Gender Pay Gap. Im Anschluss an die Vorstellung von „Nora oder ein Puppenheim“ diskutieren Anne Theiss, Autorin von „Die Abwertung der Mütter“ und Anna-Lena Mutscheller, Leiterin des Amts für Chancengleichheit, demografischer Wandel und Integration der Stadt Aalen, darüber, was sich seit Ibsens Zeit schon getan hat und was weiterhin noch nötig ist, um eine Chancengleichheit aller zu ermöglichen.

Karten und Infos: www.theateraalen.de

*

Sonntag, 24. März, 18 Uhr, Stadtkirche Aalen: Johannespassion. Am Palmsonntag, 24. März, um 18 Uhr, ist die Johannespassion von Johann Sebastian Bach in der Aalener Stadtkirche zu hören. 1724, vor genau 300 Jahren, hat Bach dieses dramatische Oratorium uraufgeführt. Es schildert eindrücklich die Geschehnisse der letzten Tage Jesu nach dem Johannes-Evangelium. Die Johannespassion gehört neben dem Weihnachtsoratorium zu den hochgeschätzten Werken Bachs. Die Aalener Aufführung gehört in diesem Jahr zu den ganz wenigen zwischen Stuttgart und Ulm.

Mit der Aalener Kantorei, den Jugendlichen und jungen Sängerinnen und Sängern der Chorschule, dem Orchester und einem Solistenquintett ist es wiederum eine große Besetzung, mit der Kirchenmusikdirektor Thomas Haller die Johannespassion umsetzen wird. Wie in alle barocken Oratorien, wird die Handlung in Rezitativen erzählt, in Arien reflektiert und in Chorälen bestätigt. Bach setzt dabei auch auf ungewöhnliches Instrumentarium. Die anrührendste Arie „Es ist vollbracht“ ist schon durch den solistischen Einsatz einer Viola da Gamba (Kniegeige, gespielt von Friedericke Baumgärtel) innerhalb des Gesamtwerks hervorzuheben. Die Dramatik der Komposition ist durch den Einsatz der wilden Volkschöre innerhalb der Barockmusik unübertroffen. Die äußerst anspruchsvolle Tenorpartie als Evangelist hat Marcus Elsäßer aus Stuttgart. Weitere Solisten sind Alexandra Uchlin (Alt), Olivier Nilles (Bass), Lukas Krimmel (Christus) und Anne Schneider (Sopran).

Karten für 22 Euro gibt es bei allen Vorverkaufsstellen mit Reservix. Schüler und Studenten zahlen fünf Euro. Online auch unter www.kirchenmusik-aalen.de

*

Sonntag, 24. März, 18 Uhr, Große Probebühne im Kulturbahnhof: „Metamorphosen“ - Der Elementen-Zyklus des Bürgerchors. Magie und göttliche Mächte scheinen sichtbar zu werden, wenn die Elemente walten. Wenn sie erschaffen und zerstören, verwandeln und vereinen. In vier Modulen hat der Bürgerchor des Theaters der Stadt Aalen sich mit seinen Kräften auseinandergesetzt und sie lebendig gemacht. Bei der Präsentation der Ergebnisse bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer einen Eindruck von Gewässern, die sich aus Worten formen, feurigen Trommelchören, den Maskenspielen der Erdgeister und durch die Lüfte fliegenden Klang- und Wortteppichen. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter [email protected].

Infos: www.theateraalen.de, Mail an [email protected] oder Telefon 07361/522600.