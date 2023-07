„Bottich“ wird abgerissen, Studentenwohnheim kommt

Noch steht das Gebäude in der Hofherrnstraße, in dem 53 Jahre lang der „Bottich“ seinen Standort hatte. Allerdings nicht mehr allzu lange. Bis voraussichtlich 2025 will die I Live Holding auf dem Grundstück der ehemaligen In–Disco in Unterrombach ein Studentenwohnheim erstellen. Überdies soll ein Teil des Areals an die Stadt Aalen veräußert werden, um ihr damit die Möglichkeit einzuräumen, die angespannte Verkehrssituation an der Bottichkreuzung/Wellandstraße eventuell mit einem Kreisverkehr zu entschärfen. Wann genau das über 100 Jahre alte Gebäude abgerissen wird, kann Kai Bodamer von der I Live Holding noch nicht sagen. Vorher soll allerdings eine Abrissparty stattfinden, bei der an die Zeiten der Kult–Disco im Westen der Stadt erinnert werden soll.

Die Nächte, in denen Stammgäste des „Bottich“ hier abtanzten, sind lange vorbei. Nach über 50 Jahren Betrieb im Tanzsaal der ehemaligen Gaststätte Rössle hatte die älteste Disco der Kreisstadt am 15. März 2020 zum letzten Mal geöffnet und nach der Corona–Pandemie nicht mehr aufgemacht. Auch weil ein Verkauf des Grundstücks und ein Abriss des „Bottich“ seit längerer Zeit im Raum standen.

Dass das rund 2400 Quadratmeter große Grundstück einmal für Wohnbebauung genutzt wird, war vielen Aalenern und Gästen des „Bottich“ klar. Immer wieder war auch die Rede von Studentenwohnungen, die die I Live Holding hier verwirklichen möchte. Doch trotz mehrfacher Nachfragen der „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“ bei Rainer Holz, dem Verwalter der Immobilien der ehemaligen Aalener Grünbaum–Brauerei, zu denen neben der „Wilhelmshöhe“ und der „Bierhalle“ auch der „Bottich“ gehört, hielt sich dieser immer bedeckt.

Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Vor wenigen Tagen ging die I Live Holding mit ihrem Projekt Studentenwohnheim auf dem „Bottich“-Areal an die Öffentlichkeit. Auch auf der Facebook–Seite der Kult–Disco wurde dieses publik gemacht. Die Meinungen dazu sind gespalten. Einige stoßen sich vor allem an der Architektur des Neubaus, der — sofern alles gut läuft — laut Bodamer 2025 fertiggestellt sein soll. Ein solch „moderner Bunker“ passe einfach nicht in die Struktur von Unterrombach.

Bodamer indes sieht dies anders. Die Architektur des Studentenwohnheims lehne sich mit Blick auf einen von der Stadt möglicherweise realisierten Kreisverkehr an der „Bottich“-Kreuzung/Wellandstraße mit seiner runden Form an die Straßenbegleitung an. Überdies werde der Baukörper mit einem Grünbereich aufgelockert. Insgesamt sollen in dem von der I Live Holding entwickelten und nach dem Konzept des Unternehmens betriebenen Studentenwohnheim 162 möblierte Appartements entstehen. Auch eine Dachterrasse, Community–Areas und eine Fitness–Lounge sollen hier Platz finden. Der Verkauf an Einzelinvestoren habe mittlerweile begonnen, sagt Bodamer.

Angesichts der fortschreitenden Expansion der Aalener Hochschule sei der Bedarf an Mikrowohnen da. Und der Standort auf dem „Bottich“-Areal sei angesichts der Nähe zur Hochschule ideal. Überdies ist Bodamer davon überzeugt, mit diesem Projekt für eine Initialzündung zu sorgen, die das gesamte Umfeld aufwertet. Um der Stadt die Möglichkeit einzuräumen, die seit Jahrzehnten katastrophale Verkehrssituation zu entschärfen, werde ein Teil des Grundstücks von dieser erworben. Ungeachtet, ob der Kreisverkehr an der „Bottich“-Kreuzung/Wellandstraße kommt oder hier ein breiter Streifen für Geh– und Radweg realisiert wird.

Sang– und klanglos soll das „Bottich“-Gebäude allerdings nicht von der Bildfläche verschwinden. „Wir sind uns des legendären Standorts bewusst und möchten vor dem Abriss, der vermutlich im Herbst sein wird, noch eine Party geben“, sagt Bodamer und denkt etwa an das Aufstellen eines Zelts, in dem ehemalige DJs auflegen oder gar die Gitarrenlegende Siggi Schwarz auftritt. Überdies sei geplant, Exponate der ältesten Disco in Aalen in der Wohnanlage zu integrieren. Dafür müssten allerdings noch Gespräche mit dem ehemaligen Pächter Wolfgang Fausel geführt werden.