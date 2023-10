BMW-Fahrer flüchtet unter Drogeneinfluss: Polizei sucht Gefährdete

Am Freitag gegen 15.45 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung in Ellwangen in der Hohenstaufenstraße einen BMW anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Wie die Polizei mitteilt, hielt der 24 Jahre alte Fahrer sein Auto an, um jedoch kurz darauf Gas zu geben und zu flüchten. Der junge Mann fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der B290 davon und flüchtete über Schrezheim in Richtung Neuler und im Anschluss nach Leinenfirst. Hier stoppte er nach Angaben der Polizei seinen BMW in einem Waldweg und konnte festgenommen werden. Da er auch hier den Aufforderungen der Polizei nicht Folge leistete, musste er mittels Pfefferspray zu Boden gebracht werden. Der Grund zu flüchten lag dem Polizeibericht zufolge vermutlich darin, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand.

Bei der Flucht des Mannes wurden mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizei in Ellwangen bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet worden sind, sich unter der Telefonnummer 07961/930‐0 zu melden.