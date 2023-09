Im Rahmen der Interkulturellen Woche findet am Mittwoch, 27. September, von 16 bis 17 Uhr ein Online-Vortrag mit dem Juniorprofessor Karim Fereidooni unter dem Titel „Bildungs(miss)erfolg: Was hat der ‚Migrationshintergrund‘ damit zu tun?“ statt.

Woran liegt es, dass Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland im Vergleich zu Menschen ohne Migrationshintergrund immer noch seltener aufs Gymnasium gehen, Abitur machen oder studieren? Dass viele Kinder mit Migrationshintergrund es nicht auf eine höhere weiterbildende Schule schaffen, obwohl sie die kognitiven Fähigkeiten dazu hätten? Welche Rolle spielt der Migrationshintergrund tatsächlich, wenn es um „Bildungs(miss)erfolg“ geht? Auf diese Fragen geht Fereidooni in seinem Online-Vortrag ein und stellt zudem Forschungsbefunde und Reformmaßnahmen für ein gerechtes deutsches Schulwesen dar. Fereidooni ist Juniorprofessor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Universität Bochum.

Der Zugangslink kann per Mail an [email protected] beantragt werden. Die Veranstaltung ist kostenfrei und kann über das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) unter der Lehrgangsnummer VMRE4 als Fortbildung angerechnet werden. Weitere Informationen unter https://lfbo.kultus-bw.de/lfb/termine/VMRE4