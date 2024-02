Jetzt ist die für viele schönste Jahreszeit, die fünfte Jahreszeit, schon wieder rum. Der Aschermittwoch fällt in diesem Jahr auf den Valentinstag, eine Liebeserklärung an den Fasching?

Einige sind bei drei Veranstaltungen am Tag im Einsatz

Ganz gleich, sind die Redaktionsmitglieder in dieser Zeit nahezu überall auf der Ostalb unterwegs gewesen, um die Vielfalt der Prunksitzungen, Narrengerichte, Rathausstürme und nicht zu vergessen, die Vielzahl an Umzügen zu präsentieren. Am Tag der Rathausstürme, dem Gumpendonnerstag, sind einige gar bei zwei bis drei Veranstaltungen am Tag gewesen, um den Userinnen und Usern, den Leserinnen und Lesern, möglichst viel zu präsentieren.

Und da auch in den Redaktionen der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ der Fasching einen hohen Stellenwert hat, ist diese Zusammenfassung in Bildern entstanden.