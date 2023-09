Bezirksliga: Krasniqi sorgt für Lauchheimer Erfolg

In der Bezirksliga hat die SGM Stödtlen/Tannhausen den dritten Saisonsieg gefeiert. Mit 2:0 setzte man sich gegen den FV 08 Unterkochen durch.

Hofherrn.-Unterr. II — Neuler 1:4 (0:2). Tore: 0:1 M. Gentner (2.), 0:2 C. Bieg (23.), 1:2 L. Sigloch (62.), 1:3 S. Knecht (70.), 1:4 M. Köppe (79.). In der ersten Hälfte hatte die Heimelf überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel. Neuler war in allen Belangen überlegen und führte völlig verdient mit 2:0. Die zweite Hälfte zeigte ein anderes Bild: Die TSG war am Drücker und nach dem Anschluss auch dem Ausgleich nahe. Die TSG II konnte aber ihre guten Chancen nicht nutzen. Neuler konterte noch zweimal und erzielte noch zwei weitere Treffer. Letztlich war es ein verdienter Sieg.

Dorfmerkingen II — Lorch 1:1 (1:1). Tore: 1:0 D. Fischer (23.), 1:1 Taxis (36.). Heimmannschaft hat nicht gemeldet.

Nattheim — Schwabsberg–Buch 5:1 (3:1). Tore: 1:0 Brümmer (15.), 2:0, 4:1 Schuster (23., 55.), 3:0, 5:1 Horsch (33., 62.), 3:1 N. Kurz (45./ FE). Heimmannschaft hat nicht gemeldet.

Lauchheim — Steinheim 3:2 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:1 C. Krasniqi (1., 23., 74.), 2:1 Schmitt (73.), 3:2 Rehorsch (90+4.). Cemal Krasniqi hatte einen Sahnetag erwischt und ebnete mit drei Treffern den Sieg für Lauchheim. Nach einer schnellen Führung in der ersten Minute und dem zweiten Treffer von Krasniqi stand es zur Pause 2:0. In der 73. Minute verkürzte Steinheim auf 1:2. Krasniqi stellte mit seinem dritten Treffer den Zwei–Tore–Vorsprung wieder her. Steinheim konnte nur noch durch einen sehenswerten Freistoßtreffer in der Nachspielzeit auf 2:3 verkürzen.

Stödtlen/Tannhausen — Unterkochen 2:0 (1:0). Tore: Salinger, Feil. Unterkochen war spielerisch überlegen, doch die Tore erzielte Stödtlen/Tannhausen.