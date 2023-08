Bewohner sind sich sicher: Nach der Psychiatrie geht der Terror weiter

Lange Zeit ist es ruhig gewesen um den 42–Jährigen, der seit dreieinhalb Jahren die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Eichwaldstraße tyrannisiert und bereits zwei SEK–Einsätze ausgelöst hat. Zumindest laut Polizeibericht des Polizeipräsidiums Aalen. Denn auch wenn dieses keine Pressemitteilungen versendet, komme es tagtäglich zu unschönen Vorfällen, wie eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“ sagt, die vor zwei Jahren von ihm mit einem Messer bedroht worden ist.

Dass der 42–Jährige irgendwann mal wieder so austickt, dass er in die Psychiatrie nach Winnenden kommt, wundert sie wie auch die anderen Bewohner nicht. Das sei nur eine Frage der Zeit gewesen. Bereits fünfmal sei er hier „zu Gast“ gewesen und nach kürzester Zeit wieder entlassen worden. Ob die Stadt erneut die Unterbringung veranlasst hat, dazu will sich Stephan Dürr vom Presseamt der Stadt Aalen aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht äußern. Wenn es allerdings so ist, kann er hier auf deren Anordnung für maximal sechs Wochen untergebracht werden. „Und dann geht der Terror hier weiter“, sagt die Bewohnerin, die den Glauben an die Justiz schon lange verloren hat.

In Winnenden erneut „gelandet“ ist der 42–Jährige, weil er Donnerstagvormittag gegen 9 Uhr versucht hat, die Tür zu seiner Wohnung einzutreten, Polizeibeamte bedrohte und überdies ein verbotenes Einhandmesser dabei hatte. Dass er solche Waffen besitzt, sei auch der Polizei kein Geheimnis, sagt die Bewohnerin. Bereits im Januar 2022 sei er in der Innenstadt mit einem Schlagstock und selbst gebauten Waffen unterwegs gewesen, und im Sommer desselben Jahres sei er mit einer sogenannten Nunchaku durch die Gegend gelaufen, die nach Paragraf 52 des Waffenschutzgesetzes verboten ist. Neben den täglichen Sachbeschädigungen im Haus, dem stundenlangen Steinewerfen in der Nacht und dem Herunterwerfen von Gegenständen von seiner Dachterrasse aus sei die Krönung gewesen, als er im September vergangenen Jahres ein Kleidungsstück in seiner Wohnung angezündet hat und das gesamte Haus von der Feuerwehr evakuiert werden musste. Damit nicht genug, habe er vor einem Monat in seinem Badezimmer so randaliert, dass das Wasser im Stock unter seiner Wohnung an der Wand heruntergelaufen sei.

„Wir sind es leid unter dem Terror zu leiden“, sagt die Bewohnerin, die mittlerweile auch mürbe ist und sich von der Justiz veräppelt fühlt. Auch durch den vom Amtsgericht Aalen bestellten Betreuer habe sich nichts geändert. Die Aussage des Leiters des Amtsgerichts Martin Reuff, die er auch vor zwei Jahren gegenüber den „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“ äußerte, man müsse einem psychisch Kranken helfen und könne ihn nicht einfach wegsperren, sei eine Floskel. Denn geholfen werde dem 42–Jährigen nicht. Seit Januar vergangenen Jahres lebe er in einer Wohnung, in der kaum noch ein Fenster heil sei, ohne Strom und ohne Heizung.