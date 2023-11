„Bettgeflüster“: Unter diesem Titel ist im Landratsamt eine Ausstellung mit Werken der Nachwuchskünstlerin Amelie Barbara Kiener feierlich eröffnet worden. Landrat Joachim Bläse begrüßte zahlreiche Besucherinnen und Besucher im Foyer, wo die Werke präsentiert werden.

Der Abend stand im Zeichen der Förderung von Nachwuchskünstlerinnen und -künstlern. Der Musiker Faris Badarni eröffnete den Abend mit einem klangvollen Musikstück, welches Elemente der Klassik mit Jazz und elektronischer Musik verband.

Bläse zeigt sich in seiner Begrüßung begeistert von den Werken. Gerade die Unterstützung junger Künstlerinnen und Künstler, die am Anfang ihrer Karriere stünden, sei im Rahmen einer Förderung der Kunst wichtig, damit ihre Arbeiten einem größeren Publikum zugänglich werden. Hierfür böte das Landratsamt Ostalbkreis mehrmals jährlich und sehr gerne eine Plattform. Ein besonderes Augenmerk liege hierbei auf Künstlerinnen und Künstlern aus dem Ostalbkreis, die ihren Arbeitsschwerpunkt hier haben oder hier geboren sind. Die damit verbundene Förderung des kreativen Denkens und deren Innovationsfähigkeit, welche sich auch in den Arbeiten von Amelie Barbara Kiener zeigten, seien ein großes Anliegen, so Bläse.

Nach einem weiteren Musikstück von Faris Badarni setzten sich Amelie Barbar Kiener und die Regionalmanagerin Kultur, Ines Mangold-Walter, zu einem kurzweiligen Dialog zusammen. Hierbei wurde unter anderem über die große Bandbreite der Techniken gesprochen. Über Malerei, Textilarbeiten, Videoarbeiten und Keramik zeigen sich in der Ausstellung viele Ausdrucksformen. Diese sind so vielfältig wie die hintergründigen gesellschaftlichen Kontexte, die den Arbeiten der Künstlerin zu eigen sind. So entstehen Arbeiten, die die eigene Lebenswelt und Lebenswahrnehmung zur Grundlage haben. Stereotype Bilder der Männlichkeit, individuelle Emotionen und Gefühle sowie die Rolle der Frau im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Normen sind wiederkehrende Motive der Ausstellung.

Nach einem weiteren Musikstück wurde die Eröffnung abgerundet durch eine Live-Performance unter Beteiligung von Annika Audu. Die Performance, die in einem aufgestellten Bett stattfand, hatte die weibliche und männliche Intimität zum Thema. Im Rahmen der Ausstellung ist die Darstellung weiterhin auf einem bereitgestellten Fernseher zu sehen.

Bis zum 2. Januar 2024 sind die Arbeiten von Amelie Barbara Kiener zu den üblichen Öffnungszeiten der Kreisverwaltung im Landratsamt in der Stuttgarter Str. 41 in Aalen zu sehen.