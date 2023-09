Besucher verschiedener Kulturen genießen gemeinsames Frühstück

Das Interkulturelle Frühstück hat bereits einen festen Platz im jährlichen Veranstaltungskalender der Stadtverwaltung. Am Sonntag zog der strahlende Sonnenschein unzählige Besucher auf den Rathausvorplatz, die das gemeinsame Essen zelebrierten. Initiiert von der Stabsstelle für Chancengleichheit, demografischen Wandel und Integration zusammen mit acht Kulturvereinen der Stadt Aalen, stand dieser Vormittag ganz im Zeichen des guten Miteinanders.

„Es ist schön, wenn wir zusammenkommen und andere Kulturen erleben können“, sagte Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann. Es sei gut, wenn man die Gemeinschaft pflege, gerade in einer Zeit, die von Umbrüchen und Unfrieden geprägt ist. Wichtig sei ebenso über persönliche Begegnungen die anderen besser zu verstehen. So praktiziere man lokalen Zusammenhalt.

Mit diesem Frühstück wurde die Veranstaltungsreihe „Interkulturelle Woche“, die vom 24. September bis 15. Oktober in Aalen stattfindet, eröffnet. Mit über 25 Veranstaltungen mit unterschiedlichen Ausprägungen und großer Vielfalt unter dem Motto „Neue Räume, kein Platz für Rassismus“ zeige man nicht nur die Zielrichtung, sondern auch dass Rassismus dann eine Chance habe, wenn man sich in seinem Kokon verkrieche und die anderen Kulturen nicht wahrnehme. Den in der Stadt Aalen vertretenen 120 Nationen wolle man Heimat bieten. Dazu gehöre es eben auch, dass man mit Aktionen wie diesen die Integration mit Leben fülle.

Wer der Bitte der Veranstalter ‐ sein eigenes Besteck und Geschirr mitzubringen ‐ nicht nachkam, erhielt an den Ständen nachhaltige Bestecke und Teller. Das Essen sei kostenlos, betonte Anna-Lena Mutscheller, die Leiterin der Stabsstelle Migration. Denn man wolle, dass alle Menschen daran teilhaben können.

Ein buntes Programm sorgte für den perfekten Rahmen. Der Chor des Deutsch-Ukrainischen Vereins Aalen sang ukrainische Volkslieder, Mitglieder der Kulturvereine stellten ihren Zusammenhalt in einem mehrsprachigen Friedensgruß dar. Großen Anklang fand das Experiment, eine Mitmachaktion mit UtopiAA zu rassistischen Strukturen in unserer Gesellschaft. Mehtap Derin, seit vergangenem Jahr Mitglied des Aalener Integrationsausschusses, war hocherfreut über die hohe Besucherzahl. Im vergangenen Jahr habe man das Frühstück aufgrund des schlechten Wetters absagen müssen. Der Platz vor dem Rathaus sei perfekt für diesen Event, ebenso die Option bei schlechtem Wetter im Rathaus Foyer frühstücken zu dürfen. Ein besseres Wetter habe man sich jedoch für die Premiere an diesem besonderen Platz nicht wünschen können.